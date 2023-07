"Srušila bih crkvu sv. Donata i sagradila neku još stariju", izjavila je svojevremeno poznata starleta Ava Karabatić. No, ako se sjetimo da su njene izjave i "Uvijek sam uključena u mobbing. Imam pet mobitela", "Živimo zdravo. Špiro svaki dan meditira pola sata, a ja 30 minuta", "Kad me vidiš, ja ne da sam vatra, nego me dva adrenalina ne bi mogla spojiti", nećemo joj zamjeriti ni mi, a sigurno ni sveti Donat.

Ipak, Donat bi se itekako mogao naljutiti, baš kao što su to sinoć učinili i brojni Zadrani, na HRT-ovu dugogodišnju voditeljicu Janu Haluzu.

Naime, sinoć su nastupom Simfonijskog orkestra HRT-a pod ravnanjem Pavla Zajceva svečano otvorene 63. Glazbene večeri u sv. Donatu. Kako to biva dugi niz godina, svečano otvorenje odvijalo se na rimskom Forumu ispred crkve sv. Donata uz izravni prijenos.

Muzikologinja i urednica Jana Haluza vodila je i sinoćnji program, no potrkala joj se greška koja joj se nakon niza godina vođenja istog koncertnog programa, baš i nije smjela potkrasti.

"Dobra vam večer i dobro došli u uzavreli, kulturom i turizmom, Zadar. Javljamo vam se sa starorimskog Foruma, na kojemu je zapravo u 19. stoljeću sagrađena crkva sv. Donata", rekla je Haluza u izravnom prijenosu, prenosi 057 info. Romanička crkva svetog Donata je inače sagrađena u 9. stoljeću.

Sv. Donat simbol je Zadra - i to ovaj iz 9. stoljeća, no hoće li Haluza nakon ove gadne greške ostati simbol koncertnog spektakla, ostaje za vidjeti.