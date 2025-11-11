Izgubila svijest nakon drastičnog mršavljenja:'Pala sam u nesvijest 12 puta u mjesec dana'

K-pop pjevačica Hyuna (33), međunarodno poznata kao solo izvođačica i bivša članica grupa Wonder Girls i 4Minute, izazvala je veliku zabrinutost među obožavateljima nakon što se tijekom nastupa na festivalu Waterbomb u Makau srušila na pozornici i izgubila svijest. Incident se dogodio usred izvedbe njezina hita “Bubble Pop”, a trenutak je zabilježen kamerama i brzo se proširio društvenim mrežama.

Iznenadni pad na pozornici

Dok je izvodila koreografiju, Hyuna je naglo klonula i pala. Plesači i osiguranje odmah su joj priskočili u pomoć te su je odveli iza pozornice. Publika je ostala šokirana, a mnogi su izrazili zabrinutost zbog njezinog nedavnog drastičnog gubitka kilograma.

Pjevačica je nedavno otkrila da je u samo mjesec dana izgubila 10 kilograma, a prije toga priznala da je znala jesti samo jedan komad sushija dnevno kako bi održavala težinu od 40 kilograma.

Zdravstveni problemi

Hyuni je ranije dijagnosticirana vazovagalna sinkopa, medicinsko stanje koje može uzrokovati nagle padove krvnog tlaka i usporavanje otkucaja srca, što dovodi do nesvjestice. Stručnjaci napominju da ekstremne dijete i nagli gubitak kilograma mogu dodatno destabilizirati tijelo i izazvati ozbiljne zdravstvene probleme.

"Jela sam vrlo malo. Ponekad nisam jela ništa tjedan dana, a čak sam razvila i periferni neuritis. Kad god bi mi težina pala prenisko, to bi ga pokrenulo. Pala bih u nesvijest nakon što bih živjela samo na jednom komadu kimbapa. Pala sam u nesvijest 12 puta u mjesec dana", ispričala je za Allkpop.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Isprika obožavateljima

Nakon incidenta, Hyuna se oglasila na društvenim mrežama.

„Žao mi je što nisam uspjela izvesti nastup kako sam željela. Htjela sam biti profesionalna, ali ne sjećam se trenutka kada sam pala. Trudit ću se razviti više izdržljivosti kako se ovo ne bi ponovilo”, napisala je.

Ovo nije prvi put da je K-pop industrija kritizirana zbog pritiska na fizički izgled izvođačica. Prema nedavnim istraživanjima, ekstremne dijete i iscrpljujući rasporedi česti su među mladim glazbenicama.

POGLEDAJTE VIDEO:Na Trpinjskoj cesti otvorena Spomen-soba: 'Ovdje su sve naše uspomene...'