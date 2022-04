Četvrtak navečer bio je, za 300-tinjak osoba iz javnog života, rezerviran za proslavu rođendana o kojoj će se još dugo pričati. Kraljica hrvatske estrade Severina Vučković svoj je jubilarni 50. obilježila u maniri istinske dive.

Već treći dan zaredom u javnost cure detalji, fotografije i snimke s glamurozne fešte, a sada je slavljenica objavila video trenutka koji joj se posebno urezao u pamćenje.

'Jednom sam sanjala...'

Seve se, naime, toliko razveselila pjesmi koju je izvodio njezin kolega Marko Tolja da je u zanosu čučnula na pod, a potom srdačno zagrlila i poljubila poznatog glazbenika.

"Jednom sam sanjala da smo svi moji dragi ljudi i ja na koncertu Franka Sinatre i pjevamo 'My way'… Preksinoć je tako i bilo, jer je predivni Marko Tolja 'My way' otpjevao kao u snu... Hvala na bajci koju si nam priredio. Hvala mojoj obitelji i svim mojim divnim prijateljima što su organizirali čudesan party, a moje snove pretvorili u bajkovitu stvarnost... Vi ste moje bogatstvo", poručila je Splićanka na Instagramu.