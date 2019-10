IZA TRUDNE ELLE DVORNIK JE VRLO BURNA NOĆ: ‘Ako danas napravim nešto nasilno i neprimjereno…’

Malena Balie, naime, nije uspjela zaspati do ranih jutarnjih sati, a za sve je, čini se, kriv tata Charles

Ella Dvornik (28) redovito na društvenim mrežama dijeli dogodovštine sa svojom uskoro dvogodišnjom kćerkicom Balie Dee, koju ima sa suprugom Charlesom Pearceom (41). Preslatka djevojčica svakodnevno uveseljava svoje roditelje novim nestašnim pothvatima, a najzad je uspjela naljutiti mamu.

Spavala je samo sat i pol

Trudna influencerica, koja će na proljeće roditi svoje drugo dijete, požalila se pratiteljima na Instagramu kako je iza nje neprospavana noć jer malena Balie, naime, nije uspjela zaspati do ranih jutarnjih sati. Za sve je, čini se, kriv višak šećera zbog sladoleda koji je malenoj navečer dao tata Charles.

“Tatin čokoladni sladoled nije zaspao do 03:20. Nakon svih mogućih načina uspavljivanja klonula je… Spavala je ravno sat i pol, do pet. Ak napravim nešto nasilno i neprimjereno danas to je jer mi je mozak presušio od razuma. Tko me treba… Za bilo što… Ne danas… Tek u srijedu… Osvećujem se danas”, napisala je Ella u svojim instagramskim pričama.

Puding se jede prstima ili žličicom?

Nakon toga je kći pokojnoga Dine Dvornika objavila i simpatičan video, u kojemu se mlada mama i kći nadmeću oko toga kako se pravilno jede puding. “Tvrdoglavica jedna”, kratko je snimku naslovila Dvornikova.