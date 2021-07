Radijska voditeljica Ivana Mišerić na Instagramu je pokazala najnoviju tetovažu posvećenu mami Bubi koja je preminula krajem veljače.

Na rebrima je istetovirala poruku "Bolonjez je gotov", a u opisu fotki objasnila je zašto je izabrala baš tu rečenicu.

"Bolonjez je gotov. Njen rukopis. Njena zadnja poruka. Svakakvi dani se vrte, ali budem sretna jer u svakom novom tražim i pronalazim oblike u kojima bi bila uz mene. Najbliže srcu slovima, u srcu sva ljubav i sjećanja, cijela u meni… Ova mi je najdraža, ova je baš moja. Od mene za Bubicu", napisala je 35-godišnja radijska voditeljica.

Dirnuti pratitelji

U samo nekoliko sati fotke su skupile gotovo 4000 lajkova, a komentatori su joj pisali kako ih je ovom gestom ganula do suza.

"Ja tebe obožavam", napisala je Nives Celzijus, dok je Mirta Šurjak poručila da ju je rasplakala. "Ajoj, baš si me raznježila sada, rasplakala. Jedna je majka zauvijek, ponosna na tebe gore s neba. Ljubav nikad ne prestaje, samo mijenja dimenziju postojanja", komentirala je voditeljica.

"Rasplakala si me, mama blizu srca, tu joj je i mjesto", "Dirnulo me do suza", "Kada bi samo znale koliko nam fale", "Kad sam vidjela što piše, znala sam da ta tetovaža ima posebnu priču", "Predivno, rasplakala sam se", "Kako je ovo moćno i veće od razdvojenosti", "Ajoj, stvarno si me dirnula. Moram priznati da sam na prvu reagirala haaa? Ali onda sam se rasplakala, divna gesta", još su neki od komentara.

Ivana je prije nekoliko dana pokojnoj mami posvetila još jednu objavu na Instagramu. Podijelila je fotke njenog pribora za šivanje uz dirljivi popratni tekst.

"Dom. Mama. I njene mašinice. I konci. I gumbeki. I krede. I igle. Sašila nam je čudesa za života. Sve što si možeš zamisliti ona je izvela. Skrojila nas. Pokrpala nas. Popravila nas", napisala je voditeljica.