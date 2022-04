Ivana Knoll postala je poznata tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji 2018. godine, kada je stekla nadimak najseksi navijačice naših Vatrenih, a otada se prati svaki njezin potez. Danas surađuje sa svjetskim brendovima, ima 532 tisuće obožavatelja na Instagramu, a kaže da je u Hrvatskoj nisu prihvatili, piše 24sata.

"Pokrenula sam liniju kupaćih kostima na crveno-bijele kockice, poznatiju pod nazivom CROkini, a moj brend posluje uspješno već tri godine. Od Hrvatskog nogometnog saveza nisam dobila nikad nikakvu podršku, čak ni ulaznicu, a ovdje su me pozvali na Super Bowl, koji je najveći američki event", rekla je Ivana.

Otvorila je i obrt jer zarađuje pozamašne iznose na društvenim mrežama.

"Kod nas još sve to zaostaje. Prvo, ljudi neće niti priznati to kao posao jer misle da je to samo naslikavanje, izvor novca u nemoralu. To je daleko od istine, ja sam otvorila obrt zbog toga, moji glavni prihodi, uz moj modni brend, upravo su moje društvene mreže. Imam puno suradnji, s nekim brendovima imam i višegodišnje ugovore. Za sve to je trebalo jako puno odricanja, truda i ulaganja tijekom godina", kaže.

'Mi smo konzervativna zemlja'

Tvrdi da je žalosno što podržavamo uspjehe mnogih stranih zvijezda, a domaće ne prihvaćamo. Osvrnula se i na objavljivanje fotografija u izazovnim izdanjima i dodala kako su joj u Hrvatskoj poručili kako bi trebala smanjiti broj seksipilnih fotografija na društvenim mrežama.

"Kod nas je problem isto tako što smo vrlo konzervativna zemlja u kojoj je i dandanas neprihvaćeno slikati se u rublju i kupaćim kostimima, a kako biste kupili da ne vidite kako to na tijelu stoji", pita se.

Ivana se za pet godina vidi kako i dalje putuje svijetom.

"Ja sam model, content creator i glumica i magistar grafičke tehnologije. Jako sam sretna jer radim to što volim, a najvažnije je biti prirodan i iskren", zaključila je Ivana koja je sretno zaljubljena već deset godina.

Zgodna Ivana i dalje uživa na Kostarici (prije nego što se poslovno uputi ka Los Angelesu). Obožavatelje je počastila seksi fotkom s plaže. Naime, pozirala je ležeći u plićaku licem prema pijesku, a u prvom planu bila je njezina bujna stražnjica u tanga bikiniju koju je zapljusnuo val.

"Definitivno vjerujem da sam bila sirena u prošlom životu", napisala je Ivana na Instagramu. U komentarima joj se odmah javila Ecija Ivušić koja joj je napisala "Jesi". "Premoćno", "Ti si nevjerojatna", "Stvarno jesi sirena", "Ovo ti je definitivno najljepša slika", Brutalno izgledaš", bili su neki od komentara.