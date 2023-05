FOTOŠOP ILI NE? / Ivana Knoll okrenula leđa kameri u tangicama i iz krupnog plana pokazala stražnjicu o kojoj se vodi žustra rasprava

Influencerica i manekenka Ivana Knoll (30) još jednom je podignula temperaturu na društvenim mrežama, do usijanja. Najpoznatija hrvatska navijačica ponovno se fotografirala u donjem rublju, no ovoga puta je kameru maksimalno približila svom najpoznatijem fizičkom atributu - stražnjici. Iako se od SP-a u Kataru na njezinom Instagramu vode rasprave je li to Ivanina prava stražnjica ili je riječ o dobrom fotošopu - nećemo saznati, ali možemo usporediti.