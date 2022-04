"Prije svega, svojom pričom želim što više informirati javnost o ovoj bolesti i dati podršku ženama koje se nose s njom! Mislim da se o endometriozi ne govori dovoljno. I dalje se žene suočavaju s tim da im se ne vjeruje jer se ne mogu nositi s bolovima, a to itekako utječe na raspoloženje i (ne)razumijevanje okoline. Dame kojima problem s endometriozom narušava kvalitetu života moraju znati da nisu same", započela je pjevačica Ivana Kindl za Story priču o bolesti s kojom se bori godinama.

Bolest s tisuću lica

Kazala je kako su njezini problemi započeli prije šest godina, a dotad nije ni znala za tu bolest. "Kako ovo stanje ima tisuću lica, nerijetko se razlikuje od žene do žene - kod mene se počelo manifestirati grčevima i nadutošću, da bi se poslije bolovi s vremena na vrijeme pojačavali. Dosad sam imala tri jaka napadaja. Srećom, ne pojavljuju se često, ali kad se dogode, bol u trbuhu je nesnosna, prate je mučnina, hladan znoj, grčenje, bolovi u zdjelici i želucu te crijevima", ispričala je.

'Endometrioza može, ali i ne mora biti benigna bolest'

Nakon ultrazvuka, potvrđena joj je endometrioza. Kindl se bacila u istraživanje alternativnih metoda, čajeva, kapi i sličnog, no njoj nisu pomogle. "Endometrioza se tretira kao benigna bolest i znam po pričama drugih žena da liječnici na klasične simptome - nesnosne bolove u trbuhu, mučnine i sl. - pacijentici kažu da je to normalno. No koliko sam upućena, ta bolest može biti poprilično opasna. Može se proširiti na bubrege, crijeva i zadati dodatne tegobe. Iskreno, kad sam doznala za dijagnozu, nisam se uspaničila."

"Spomenula sam već alternativne metode, ali ipak nije išlo. Liječnica mi je preporučila laparoskopsku operaciju", rekla je pjevačica te otkrila kako su endometriomi narasli pa joj sada slijedi pregled prije dogovaranja operacije.

Kindl priznaje da ju je strah operacije, no problem više ne želi odgađati.