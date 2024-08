Tučepe je 30. srpnja pogodio strašan požar, koji je potresao cijelu Hrvatsku. Medijima su se proširile fotografije i snimke koje su prikazale pravo stanje. Izvještavanje s terena ne bi bilo ni približno uspješno bez RTL-ove reporterke Ivane Ivande Rožić, koja je za Net.hr otkrila svoje iskustvo, odnosno, ispričala nam je kako izgleda raditi novinarski posao u ovakvim uvjetima.

"Išli smo u brda, dolazili na zgarišta i tren za trenom nailazili na sve gore i gore kadrove zapaljene zemlje. Gledala sam i mislila sam si 'Bože dragi što je ovo'. Bili su to nestvarni prizori", otkrila nam je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatna arhiva

'Bez snimatelja ne bi bilo to to'

Međutim, u svakom poslu bitno je surađivati s dobrim kolegama, koji su tu kao desna ruka. Tako je Ivana otkrila kako se u Tučepe uputila sa snimateljem Janko Gredeljom, za kojeg je odala da joj je bio od velike pomoći te da bez njega radni zadatak ne bi bio ni približno uspješan.

Foto: Privatna arhiva

"On je uvijek uskakao u pomoć i nudio se da prvi ide snimati. Da njega nije bilo, tih kadrova ne bi bilo. Baš je vrhunski odradio svoj posao. Ni u jednom trenutku se nije požalio da je gladan i žedan, znači čovjek uopće nije prigovarao, samo je radio ta dva dana od jutra do mraka. Još je rekao u jednom trenutku: ' Kada idu kanaderi, ja ću se probuditi u jednom trenutku da ih snimim'", ispričala nam je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Snimke vatrene stihije nije bilo lako pratiti ni preko malih ekrana, stoga ne čudi da su se mnogi gledatelji zaprepastili i pomislili kako je reporterka Ivanda u velikoj opasnosti i kako ju je strah. No, ona tvrdi, pored snimatelja Gredelja, strah ne postoji.

"Ja sam valjda onaj 'luđak' , skupa s Gredeljom, koja je gledala samo da napravimo posao. Sad kad gledam te snimke kao majka dvoje male djece, vidim koliko je to ustvari bilo opasno. Taj požar koji je bio iza nas, pogotovo drugi dan ... ali ne bojiš se tada, ne razmišljaš o tome. Našli smo se snimatelj i ja koji na identičan način razmišljamo. Nismo uopće razmišljali o opasnosti, samo smo radili svoj posao", otkrila nam je.

Osvrnula se na trenutak s kanaderom

Tijekom Ivaninog izvještavanja, iznad njezine glave preletio je kanader, koji ju je zalio vodom, a snimatelj se u tom trenutku našalio s njom rekavši joj: 'Frizura je postojana'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Snimka je postala viralna na društvenim mrežama, a iako je mnoge nasmijala, Ivana ipak tvrdi da je zapravo situacija bilo vrlo opasna.

"Ajme, taj kanader će me pratiti cijeli život. Bilo je to na području koje je bilo jako veliko i ima mnogo šuma. Snimali smo teaser i približili smo se kako bi što bolje snimili i predočili ljudima što se događa. Janko i ja smo se dogovorili da će prvo snimiti kanader, pa onda mene, nakon čega sam ja trebala reći primjerice da su 'kanaderi cijeli dan na terenu itd' i kad sam ja krenula, ta silina vode pala je na mene i, naravno, više nisam mogla ništa izgovoriti", ispričala nam je Ivana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao i na svakoj objavi, uvijek postoje dobri i loši komentari. Dok su joj jedni dali podršku, drugi nisu bili toliko slatkorječivi. To je primijetila Ivana, no nju toliko komentari nisu dotaknuli.

"Najgore mi je bilo što je nakon toga bilo mnogo komentara, i dobrih i loših-da smo luđaci, da smo ovakvi onakvi, je li nam to trebalo. Sad kad gledam na to jasno mi je da je bilo opasno, a opet s druge strane, to su ljudi koji su precizni, koji znaju gdje gađaju. Svjesna sam da sam mogla umrijeti, ali na kraju, hvala Bogu bilo je sve dobro. Bilo je svima smješno, pa i nama. Prvenstveno Jankov komentar gdje on komentirao moju frizuru ", rekla nam je.

Nestao joj gost

Dok je Ivanda s ekipom bila u Tučepima, urednica RTL Direkta, Mojmira Pastorčić uređivala je emisiju u kojoj je gledateljima htjela predočiti kakvo je stanje. U jednom trenutku došlo je do poteškoća.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Danas

"Sada to gledamo sve s osmijehom, ali nije tada bilo. Pogotovo onu večer kada smo trčali od plamena. imala sam dogovor s Mojmirom da joj odgovorim na par pitanja, pa da u eter dovedemo gosta. Do tada je bilo sve dobro, i onda kada sam trebala odgovoriti na treće pitanje, mojeg gosta više nije bilo. Uplašila sam se, a onda su mi rekli da je otišao pomaknuti auto jer je plamen išao prema nama", ispričala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na kraju nam je Ivana rekla kako je njezin posao predočiti ljudima što se tamo dogodilo. Iz tog razloga, približavala se pojedinim mjestima kako bi kadrovi bili što bolje snimljeni, a sve to napravila je uz pomoć snimatelja bez kojeg ništa ne bi bilo isto. Naravno, priča ne bi bila ista ni bez vrhunske reporterke kao što je Ivanda.

POGLEDAJTE VIDEO: Požar u Šibeniku, u gašenje se uključio i kanader