IVANA BANFIĆ OSVANULA U PRIRODNOM IZDANJU: ‘Nije mi problem izaći nenašminkana s 49 godina’

Najviše volim biti bez šminke, prirodna kakva jesam. Ok mi je i našminkati se za stage ili neki foto session volim i to. Da se svaki dan maljam od jutra do navečer.. to ne mogu, peče me i svrbi na licu i osjećam se nelagodno, kao da imam masku na licu. Onda stavim sjajilo na usta i malo trepavice i to je to. Pričaju neki… da što je žena starija treba se više šminkati i skrivati svoje godine. Ja sam ta koja jesam sa ili bez šminke i nemam problem izaći među ljude nenašminkana sa 49 godina. #volim prirodno#love#natur