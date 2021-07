"Zapratite me za još savjeta kako pronaći mir od žene i djeteta", napisao je Ivan Šarić na Instagramu. Objavio je fotku na kojoj pozira na dnu bazena. Fotka je do sada skupila više od deset tisuća lajkova, no sve je nasmijao odgovor njegove partnerice Korane Gvozdić.

"Mogao bi ti ostati dolje. Pusa, bok!", napisala je. Njezin odgovor oduševio je Šarićeve pratitelje, a lajkalo ga je više od 190 ljudi.

U komentarima ispod fotografije javili su se i Slavko Sobin, Lana Klingor Mihić, Valentina Walme i Marijana Batinić te su ostavili emotikone koji plaču od smijeha.

Korana i Ivan trenutno su na odmoru sa svojim sinčićem Oliverom, ovo im je prvo zajedničko putovanje kao tročlanoj obitelji.