Bivša košarkašica Milica Dabović nedavno je šokirala srpsku javnost kad je javno progovorila o tome da je otvorila profil na OnlyFansu kako bi zaradila dodatni novac svojim pornografskim sadržajem.

Ne krije da ima OnlyFans

Naime, poznato je da je Milica na društvenim mrežama već dijelila svoja seksi fotografije i tako privlačila veliku pažnju muškog i ženskog dijela populacije, a sada je isplivala fotka na kojoj je "kao od majke rođena", pišu srpski mediji.

Na Twitteru sada kruži fotografija gole Milice Dabović na kojoj je košarkašica pokazala doslovno sve, a svi su primijetili i komentirali njezinu tetovažu na intimnom području.

Inače, Milica je na Twitter otkrila da ima profil na OnlyFansu: "Odlučila sam vam uslišiti želje. Volim se slikati, volim svoje tijelo tako da sve slike od sada idu tamo. Još jedan skandal manje-više. Pala je i oklada da ću imati 1000 subscribera za 48 sati".

'Žena je ženi najveći neprijatelj'

No, kritičari su joj zamjerili što je otvorila stranicu za odrasle, a Milica im je odgovorila bez dlake na jeziku.

"Muškarci, većina, oduševili ste me! Tko razumije, shvatit će. Tek sada shvaćam koliko je žena ženi najveći neprijatelj! Ja kada nemam što lijepo za reći, šutim. Do 40. sve što sam radila osudili ste, razlika je što mi sada ništa ne možete, ni da me poljubite u ovo slatko du*e", poručila im je.

Podsjetimo, Milica je ostvarila zavidnu košarkašku karijeru. Bila je europska prvakinja te je osvojila brončanu medalju na Olimpijskim igrama. Njen Instagram bio je sve donedavno otvoren za javnost, a objavom ususret svom 40. rođendanu uzburkala je mnoge duhove.