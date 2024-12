Otkrivamo tajne Maroka kroz oči Rive Pauletić – od Marakeša do Sahare

Riva Pauletić (23) influencerica je i vizažistica iz Zagreba koja je postala poznata svojim makeup transformacijama te putovanjima koja redovno objavljuje na svojim društvenim mrežama. Kroz svoje objave, Riva svojim pratiteljima daje uvid u različite kulture, destinacije i životne stilove, često dijeleći osobna iskustva i trenutke sa svojih putovanja. Za Net.hr Riva se otvorila o svim aspektima njenog putovanja i doživljaja Maroka - od najboljih mjesta za fotografiranje do najneugodnijih situacija na putu.

Foto: Instagram

Kako je Maroko došao na vašu listu destinacija? Što vas je najviše privuklo da ga posjetite?

Maroko mi je bio primamljiv jer je najbliža i najpristupačnija egzotična destinacija, a željela sam pobjeći od zagrebačke zime barem na desetak dana. Također, bilo mi je korisno što sam pronašla stvarno jeftine povratne karte iz Italije.

Koji su vaši prvi dojmovi o Maroku?

Čim smo sletjeli, osjetila sam taj predivni kaos o kojem svi pričaju. Marokanci su druželjubivi, šarmantni, glasni i ludo voze. Dočekao nas je vatromet boja i mirisa, i jedva smo se čekali presvući iz zimskih jakni u prozračnu, laganu odjeću.

Koja vam je najdraža hrana koje ste kušali u Maroku? Ima li neki specifičan marokanski specijalitet koji ste odmah zavoljeli?

Nažalost, koliko god inače volim eksperimentirati, s hranom sam jako osnovna. Moji favoriti su dalmatinska i talijanska kuhinja, pa nije čudo što me marokanski specijaliteti nisu oduševili. Stavljaju puno začina, malo soli, a porcije (barem one koje sam ja jela) su mi bile male. Međutim, mojoj suputnici je odgovarala marokanska kuhinja, kao i par prijatelja turista koje smo tamo upoznale. Hvalili su tzv. tajine, marokanski “gulaš” kuhan u zemljanom loncu. Ja sam samo čekala neku dobru pizzu.

Maroko je poznat po začinima. Koji začin ili sastojak vas je najviše fascinirao, a koji vam je bio najizazovniji?

Opet kažem, začini mi stvarno nisu najomiljeniji, ali mogu reći da me definitivno fascinirao onaj koji mi je obojao piletinu u neon zeleno. Vjerujem da bi osobi koja voli eksperimentirati s hranom i voli drugačije okuse, marokanska kuhinja itekako odgovarala. Meni su zanimljivi bili jedino njihovi slatkiši.

Foto: Instagram

Pokušavate li kušati lokalna pića dok putujete? Ima li nešto specifično u Maroku što vas je posebno oduševilo ili nešto što vam se nikako nije svidjelo?

Pila sam jako puno čaja od mente, njihovog nacionalnog pića, i oduševilo me koliko ozbiljno shvaćaju ritual ispijanja istog. Trenutak sjedenja na tepihu pod zvjezdanim nebom pustinje Zagore i ispijanja čaja s beduinima pamtit ću zauvijek. Ipak, lokalna pića koja su me najviše oduševila su njihovi svježe cijeđeni sokovi! Zezala sam se da nikad nisam tako zdravo živjela. Imaju preukusne, zdrave sokove od manga, ananasa, avokada (s mlijekom!!) itd., koje smo stalno ispijali uz kavu. Moram priznati da mi to sada jako nedostaje, taj dodatni 'push' vitamina ,bio je super.

Koje aktivnosti biste preporučili putnicima u Maroku? Je li nešto u prirodi ili u gradovima što vam je bilo posebno nezaboravno?

Definitivno izlet koji uključuje posjet pustinji, jahanje deva i spavanje u pustinjskom šatoru. Mi smo odabrali Zagoru, iako su rekli da je i Merzouga predivna. Ono što nas je šokiralo (jer, naravno, nismo istražile prije) je činjenica da do pustinje iz Marakeša ima 10 sati vožnje (sa stajanjima). Postoji i bliža opcija, pustinja Afagay, ali kažu da je makadamska i ni približno lijepa kao prethodno spomenute. Nju možete odabrati ako vas zanima vožnja quadom. Za noćenje u pustinji obavezno ponesite toplu odjeću i ture bukirajte samo preko pouzdanih kanala (npr. GetYourGuide), nikako od ekipe koja će vam ih pokušati uvaliti na ulici.

Za solo putnika, koje biste sigurno destinacije preporučili u Maroku? Gdje se osjećate najsigurnije i gdje vam je bilo najugodnije putovati sami?

Prvi plan je bio da idem sama, međutim nakraju mi se neplanirano pridružila moja suputnica, ujedno i najbolja prijateljica. Iako smo većinu vremena provele skupa, dio putovanja sam iskoristila za solo istraživanje. Poučena vlastitim iskustvom, mogu reći da je Maroko, ili barem Marakeš, poprilično siguran za solo putnike. Istina je da ima dosta dobacivanja, kao i da im turistički scamovi nisu strani, ali samu sigurnost bih ocijenila zadovoljavajućom. Šetala sam sama, čak i po noći, i na ulici vidjela dosta žena koje rade isto. Većina ljudi čak koliko-toliko barata engleskim jezikom i bili su spremni pomoći i izaći u susret što god da bih tražila.

Koji su najveći izazovi kad putujete solo u Maroku? Postoje li stvari na koje treba obratiti posebnu pozornost ili mjesta gdje se treba najviše paziti?

Kao i na svakom solo putovanju, cilj je ne izgledati previše kao izgubljeni turist, već koračati sa samopouzdanjem kao da si u svom gradu. Bitno je pripremiti se da je keš dominantan u Maroku i da ga uvijek treba imati pri ruci, kao i na činjenicu da će vas lokalci na tržnici sigurno pokušati prevariti nekim od svojih trikova. Nisu to strašne prevare, već pokušavaju dodatno zaraditi na našoj zbunjenosti. Nude razne vrste “pomoći” i onda traže novac zauzvrat. Tipa, mene je na mom solo danu u Medini lik zaustavio i spomenuo kako je taj dan u gradu festival boja. Naravno, odmah u ulici do. Pristala sam vidjeti o čemu se radi, s obzirom da su ulice tamo prometne i osjećala sam se sigurno. Doveo me do tog “festivala boja” i ubrzo shvatila da je u pitanju nekakva prezentacija u dućanu koju će mi kasnije htjeti naplatiti. Izašla sam i pobjegla u drugom smjeru, hahaha.

Foto: Instagram

Maroko ima bogatu kulturu i tradiciju. Jeste li imali priliku sudjelovati u nekoj kulturnoj aktivnosti ili proslavi dok ste tamo? Kako je to iskustvo izgledalo?

Za ovo imam jako zanimljivu priču. Na našem izletu u pustinju, dočekao nas je simpatični vodič kojeg smo prozvale Filip. Na povratku smo se nas troje već sprijateljili i bilo nam je drago što je nas “odabrao” od čitave grupe. Predložio je da se družimo u gradu nakon što tura završi, što smo mi pristojno odbile s obzirom da je naš drugi marokanski prijatelj imao rođendansku proslavu tu večer. Filipu su oči zasjale i u tom trenutku pun entuzijazma pogleda ka meni i kaže “It's your birthday? Okay, I will make a suprise!” Njegov entuzijazam nije se mogao obuzdati, i ubrzo se cijeli kombi derao “Happy Bdaaaay Rivaaaaa!”, a Filip se potrudio da čak upali i šarene lampice u kombiju! Nakon ture smijanja zbog neočekivane, a presmiješne situacije, odlučile smo iz zezancije prihvatiti moj “novi” rođendan, pa smo kasnije još slavile u restoranu. Tada su mi pjevali sretan rođendan na arapskom i donijeli preukusni lava cake. Iz ovog iskustva može se zaključiti koliko su Marokanci spremni izaći u susret, samo da svi zajedno uživamo i smijemo se. Nikad bolji (fejk) rođendan!

Tijekom putovanja, imate li neki savjet kako se nositi s različitim kulturama, običajima ili čak jezikom?

Po mom mišljenju, najvažnije je ostati pristojan i otvoren prema različitostima u svakom trenutku.U Maroku posebno cijene osmijeh, pa iskren osmijeh stvarno otvara sva vrata.

Jedna stvar koja me iznenadila jest to da muškarci ne grle žene (osim svojih žena, naravno), čak ni formalno. Ja sam, naime, osoba koja voli grliti, pa sam, nakon što sam malo popila u klubu, na odlasku zagrlila pola ekipe koju sam upoznala. Tek kasnije nam je naš marokanski prijatelj rekao da to tamo nije uobičajeno, haha. Međutim, nitko mi to nije zamjerio, valjda su shvatili da je to dio moje kulture. Što se savjeta tiče, nikad nije loše direktno pitati lokalce sve što vas zanima u vezi s njihovom kulturom – tako puno naučite, a ujedno pokažete poštovanje i iskreno zanimanje.

Koja destinacija u Maroku vam je najviše ostala u sjećanju, bilo zbog njezine ljepote, povijesti ili nečeg drugog?

Teško je izdvojiti jednu, ali ako moram, to bi bio glavni trg Jemaa El Fna i sama tržnica Marakeša. Tamo se najbolje osjeti marokanski duh i taj očaravajući kaos. Od zmija, street fooda, glasne glazbe, majmuna na ulici do ekipe koja luduje motorima u uskim uličicama. Prva bih pomislila: "Horor za nas s anksioznošću", ali ima nešto predivno u tih milijun podražaja koji te okružuju. Cjenkanje je obavezno, i to je umjetnost sama za sebe. Prvo mi je bilo neugodno, ali sad sam naučila uživati u cjenkanju.

Koji bi bio vaš "must-see" savjet za sve koji planiraju putovanje u Maroko? Što ne smiju propustiti, a što bi trebalo izbjegavati?

Na turi do pustinje često je ubačen i Ait Ben Haddou, prekrasni utvrđeni grad koji je poslužio za snimanje mnogih poznatih filmova, poput "Gladijatora". Osim već nabrojanih, svakako bih preporučila i obilazak tog moćnog mjesta. Jedan "must-do", za one malo hrabrije, je odlazak u njihov tradicionalni hamam. Hamam je orijentalna kupelj koja se poprilično razlikuje od svega što mi u Hrvatskoj nudimo. Kompletni tretman uključuje tursku saunu, ekstremno ugodan i koristan piling cijelog tijela, odrađen od strane Marokanke, pa polijevanje vrućom vodom i masažu arganovim uljem. Iskustvo za 10, osim činjenice da ste cijelo vrijeme u sauni gola, kao i vaša maserka. Pa tko voli, nek izvoli, hahaha. Barem su muškarci i žene odvojeni. Jednu destinaciju su nam svi rekli da preskočimo, a to je Casablanca. Meni je jedino žao što nismo posjetili još koji grad osim Marakeša, ali bar se sada tamo snalazimo kao lokalci. A ostali gradovi čekaju naš drugi (meni treći) dolazak.

Foto: Instagram

Kako se nosite s turističkim gužvama u popularnim marokanskim destinacijama poput Marrakecha? Imate li trikove za uživanje u tihim trenucima i bijeg od mase?

Mislim da bi u centru Marakeša bilo gužvovito bez obzira na turiste, ali to zapravo daje šarm gradu. Općenito se na turističkim mjestima najkraće zadržim, obiđem što me zanima, a zatim nastojim zalutati negdje gdje ima više lokalaca. Za Marakeš bih rekla da ima svoja dva centra – stari i novi. Dok je stari centar totalno kaotičan i moraš svaku sekundu paziti da te nešto ne pogazi, novi centar je urbaniji. U novom centru ima dosta barova koji služe alkohol i može se normalno šetati jer su ulice prostranije.

Kada mi treba miran trenutak, pokušam pronaći oazu bez puno ljudi, kako bih popila kavu ili nešto pojela i odmorila. U Marakešu su to bili predivni rooftop barovi, koji te izdignu iznad gradske vreve. Ako to nije moguće pronaći u blizini, vratim se u smještaj i odspavam turu.

Kako Maroko uspoređujete s drugim destinacijama na kojima ste putovali? Koja je sličnost, a što vas je najviše iznenadilo?

Sličnosti nema. Baš smo komentirale da je Maroko tako nepogrešivo autentična zemlja. Odiše vlastitom energijom i nisam posjetila ništa slično. Druga mjesta u Africi u kojima smo bile, potpuno su drugačija od njega. Jako mi se sviđa taj miks afričke i muslimanske zemlje. Najviše me iznenadilo kako je generalno čisto, i kako 90% ljudi predivno miriše. Imaju veliku povijest parfema i naravno da smo ih morale kupiti. Iako je imao potres u rujnu, koji ih je malo izbacio iz kolosijeka, ne predaju se i i dalje drže turizam na vrhuncu.

Marokanske pustinje pružaju nezaboravna iskustva. Jeste li imali priliku doživjeti noć pod zvijezdama u Sahari? Kako biste opisali to iskustvo, i je li vas nešto iznenadilo u tom okruženju?

Jesam, i prvo želim još jednom ponoviti: ponesite jako toplu odjeću! Spavanje u pustinji bilo je jedno od najluđih iskustava, jer smo usred noći gurale glave pod deke jer je osjećaj bio kao da smo stavile glavu u ledenicu. Berberi-vodiči kroz pustinju bili su nešto rezerviraniji od lokalaca u gradu, no nije bilo nikakvih problema. Nikad nisam vidjela sjajnije zvijezde nego one u Sahari, a čak smo zajedno s grupom imali i tradicionalni ples oko vatre.

Kad ste sami na putovanju, sigurno naiđete na neočekivane situacije. Je li bilo trenutaka u Maroku kada ste se osjećali nesigurno ili je nešto izašlo izvan planova? Kako ste to riješili i što ste naučili iz tih situacija?

Iako sam sama u akciji bila ukupno možda dva dana, naišla sam na niz neočekivanih situacija, uključujući i pokušaj prevare.

Zapravo, kad bolje promislim, čim sam ostala sama, pokušali su me "zeznuti" za više stvari. Čak mi je i taksist do aerodroma, sve sa osmijehom, pokušao vratiti 200 dirhama (oko 20 eura) manje. Međutim, koliko god bilo pokušaja sitnih prevara, toliko je bilo i iskrene pomoći od svih generacija. Najviše su me oduševile žene koje tako srdačno dijele komplimente i ne postoji nijedna koja se ne bi nasmijala u prolazu kad bi je pogledala.

Foto: Instagram

Maroko je idealno mjesto za autentične fotografije i nevjerojatne prizore. Koji je vaš najdraži kutak za fotografiranje i imate li neku nevjerojatnu priču vezanu uz fotografiranje ili dokumentiranje svog putovanja?

Iako sam influencer, jako sam slaba u fotografiranju svojih putovanja. Sve fotke koje imam nastanu u par sekundi, bez puno pokušaja. Trebala bih malo poraditi na tome, hahaha. Kao djevojčica od 5 godina prvi put sam posjetila Maroko sa svojom obitelji i to mi je bilo prvo veliko putovanje. Tamo je nastala jedna simpatična fotografija, koju sam željela ponoviti. Nisam našla identičnu lokaciju, ali mislim da smo svejedno odradile dobar posao.

Ako biste mogli opisati svoje putovanje kroz Maroko u tri riječi, koje bi to bile i zašto?

Kaos, boje i toplina. Kaos i boje – svima nam je jasno zašto, a toplina se odnosi na ugodne temperature tijekom zime, ali ponajviše na srdačnost predivnog marokanskog naroda, koju ću zauvijek pamtiti.

