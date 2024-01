Influencer i chef Vanja Fotović (26) se prisjetio neugodne situacije koja ga je zadesila 2020. godine, kada je ostao bez svojeg novčanika.

Ostao bez 2500 eura

"Pokrale su me prije tri godine. Već sam zaboravio na to. Sve se odigralo u 5-10 minuta. Stigao sam busom iz Austrije, gdje već neko vrijeme živim. Iz busa sam direktno otišao na tramvajsku stanicu da odem do Tomislavca, gdje su me čekali moji. I tu kreće sve. Zavlačim ruku u putnu torbu da uzmem novčanik, a njega nema", ispričao je Vanja za 24sata.

Influencer je tada ostao bez 2500 eura, nekadašnjih 19000 kuna.

"Uhvatila me panika. Vrtio sam film u glavi, znao sam da sam putnu torbu držao ispred sebe u ruci, a da mi je novčanik bio na dnu putne torbe. I tako sam odvrtio sve moguće scenarije i shvatio da su na tramvajskoj stanici sjedile četiri Romkinje. Shvatio sam da su ušle sa mnom na ista vrata u tramvaj", rekao je Vanja te dodao da je shvatio da njegovog novčanika nema tek kad je stigao do Tomislavca.

Vanja je odmah otišao u policijsku postaju i prijavio slučaj, a zatim se vratio do autobusnog kolodvora i pregledao kante za smeće. Novčanik je pronašao u prvoj kanti, ali nažalost, bez gotovine.

"Što će mi dokumenti i bankovne kartice kad su ubole taj 'jackpot'?", našalio se.

Vanja je 2500 eura dignuo s bankomata u Austriji kako mu ne bi skinuli veliku proviziju u Hrvatskoj. Tada je požalio.

"Bilo bi mi pametnije da sam platio naknadu za podizanje", rekao je influencer.

