Pjevačica Ida Prester (45) pozvala je građane da izađu na izbore u srijedu na društvenoj mreži.

Ida je objavila video na Instagram Storyju.

"Tko nije odradio svoju građansku dužnost, molim odmah na izbore", poručila je pjevačica.

"Nije strašno, nema gužve, za pet minuta gotovo. Svaki glas znači", dodala je Ida uz fotku prostorije.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Idu u Srbiji hvale kao pjevačicu, u Hrvatskoj kao voditeljicu, a ona je i neumorna aktivistica. Glazbenica je nedavno izdala prvi solo album.

"Pa to mi je super. To su dva identiteta. Ovdje zarađujem kao voditeljica i vodim te neke super konferencije, a tamo sam - muzičarka. I to su dva identiteta", ispričala je ranije za RTL Direkt.

