Manje je poznato da je Lidija Bačić svojedobno pokušala upisati glumačku akademiju. A da u njoj svejedno i dalje čuči glumica, otkrila je upravo u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju.

Dapače, najavila je i novu ulogu nakon što se pojavila u seriji 'Blago nama'.

"Nisam upala na Akademiju što je ispalo dobro zbog svih pjesama koje su nastale. No, u kojoj god seriji ili filmu sam glumila, redatelji i profesionalni glumci kazali su mi kako sam bila odlična. Sviđa mi se taj posao, vidim se i u nekom filmu, u nekoj glavnoj ulozi.

Sprema se serija u kojoj ću imati glavnu ulogu, ali za sada ne mogu ništa više reći o tome. Zanimljivo mi je razvijati karijeru i u tom smjeru, ali glazba je moja prva i prava ljubav", priznala je Bačić.

A što se životnih uloga tiče, vidi se uskoro i u ulogu majke.

"Zaljubljena sam u život, prijatelje, pjesmu, Split, more. No, ima tu i drugih ljubavi, naravno. Kada netko bude meni toliko važan da ga pokažem svijetu, neću ništa kriti i svi će mediji znati za to. Ali još ćete se morate strpjeti. No, želim brak i djecu, i to uskoro!", kazala je na tu temu ljubavi i dodala:

"Imala sam i ljubavi koje su sve popravile, a i one koje su sve pokvarile. Sve je to život. Uvijek živim za sutra, ne osvrćem se puno. Svaki dan nova je šansa za pobjedu i sreću, ali znam nekada prevrtjeti film u glavi i sjetiti se nekih trenutaka za koje mi je žao što nisu ljepše ispali.

Učim iz tih situacija i ne ponavljam greške, bar je to dobro", zaključila je.