ZVIJEZDE KOJE SU BAŠ KAO I MI / Mick Jagger radije popravlja nego da baca, Keanu Reeves se vozi podzemnom, Lady Gagi je dosta obična garsonijerica, a Buffy koristi kuponima

U očima običnih ljudi, slavne osobe vode stil života koji je većini nas nedostižan, povezujemo ih s luksuzom i besmislenim trošenjem novca. Međutim, to nije uvijek slučaj. Iznenadit ćete se kada saznate da i vaše omiljene slavne osobe mogu biti štedljive i odbiti kupiti novi mobitel sve dok stari potpuno ne prestane raditi, a kada prestane raditi pokušaju ga popraviti. Uz to, neki od njih nikada nisu imali sluge već sve kućanske poslove obavljaju sami, a u to spada i kuhanje. U listalici pogledajte poznate face koji su zadržali svoju skromnost bez obzira na silno bogatstvo...