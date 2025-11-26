FREEMAIL
OGLASILI SU SE /

Hrvatske ruže o otkazivanju koncerta u Švicarskoj: 'Službeni dokument nisam dobio niti pročitao'

Hrvatske ruže o otkazivanju koncerta u Švicarskoj: 'Službeni dokument nisam dobio niti pročitao'
Foto: Matija Habljak/pixsell

Grad Bülach, u kojem se trebao održati koncert, obavijestio ih je da ga otkazuje jer, prema njihovu mišljenju, riječ je o političkom događaju za koji grad ne može jamčiti sigurnost

26.11.2025.
11:46
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
Koncert hrvatskih izvođača u Švicarskoj, na kojem su trebali nastupiti Miroslav Škoro, Mate Bulić, Nenad Ninčević & Hrvatske ruže, a koji je bio zakazan za kraj siječnja iduće godine, otkazan je nakon što su vlasti na dvije lokacije uskratile potrebne dozvole, objavili su u utorak šokirani organizatori. 

Hrvatske ruže o otkazivanju koncerta u Švicarskoj: 'Službeni dokument nisam dobio niti pročitao'
Foto: Matija Habljak/pixsell

Grad Bülach, u kojem se trebao održati koncert, obavijestio ih je da ga otkazuje jer, prema njihovu mišljenju, riječ je o političkom događaju za koji grad ne može jamčiti sigurnost.

Za RTL Danas oglasile su se Nenad Ninčević i Hrvatske ruže koji, kako kažu, nisu dobili službeni razlog zbog kojih je koncert otkazan. 

''Razloge otkazivanja, nikakav službeni dokument o tome nisam ni dobio ni pročitao... Mi smo kao Hrvatske ruže prvi put nastupali van granica Domovine u Frankfurtu i tamo je bilo i veličanstveno i dostojanstveno i bez ijednog ekscesa... Ne treba oko toga stvarati nepotreban problem, govorim ovo isključivo u svoje ime i u ime Hrvatske ruže, ako se pojavi neka pisana i argumentirana objava zašto je to tako i je li uopće tako onda ću biti informiraniji i mogu to komentirati. Ovako mogu samo nagađati, a to mi ne pada na pamet'', rekli su za RTL Danas iz Hrvatskih ruža. 

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

 

 

Nenad NinčevićOtkazivanjeHrvatskašvicarska
Hrvatske ruže o otkazivanju koncerta u Švicarskoj: 'Službeni dokument nisam dobio niti pročitao'