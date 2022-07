20-godišnja ljepotica iz Krapine Arijana Podgajski je uz Hrvate osvojila i Španjolce koji joj pružaju podršku za 71. izbor Miss Universe koji će se održati u prosincu 2022. godine.

Besprijekorna ljepota

Arijana je svojom prirodnom ljepotom, ali i skromnošću oduševila Hrvate. Njezinoj ljepoti dive se mnogi na njezinim društvenim mrežama te joj rado i komentiraju.

Missica se ne odvaja od svojeg lančića koji je dobila kada je postala Miss Universe Hrvatske.

Iako je mislila da je preniska za missicu, uvjerljivo je pobijedila na izboru za Miss Universe Hrvatske. Tada je rekla: "Kada mi je stigao poziv za casting na izbor Miss Universe Hrvatske bila sam presretna što su me pozvali jer sam mislila da me zbog mojih 170 cm visine neće ni zvati, no kasnije su nam na pripremama objasnili da se Miss Universe ne bira na temelju tjelesnih proporcija, već je važnija osobnost."

Podrška Španjolaca

Pobjeda je Arijani Podgajski u potpunosti promijenila život.

Arijana za sebe kaže da je anđeo sa stavom, a na posljednjim objavama su ju komplimentima obasipali Španjolci koji su joj na španjolskom napisali: "Ti si mi jedna od favorita", a drugi Španjolac je dodao: "Računaj na moju podršku na na izboru."