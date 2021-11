Rolling Stone piše da je Chubby Checkerov hit "The Twist" svrgnut s trona najbolje pjesme svih vremena, Billboard je odlučio - to mjesto sada zauzima The Weekndov (31) hit "Blinding Lights" koji na YouTubeu broji više od 6 milijardi pregleda.

"U vrijeme kada se dogodio Blinding Lights, bio sam 10 godina u karijeri i već sam se etablirao kao glazbena figura u industriji”, rekla je ova kanadska pop zvijezda, The Weeknd, za Billboard, otkriva RS. Prošle su dvije godine od izlaska, "Blinding Lights", a to se dodatno slavi posebnom kolekcijom trgovačkih kartica. Kartice su kreirali veterani trgovačkih kartica Karvin Cheung i njegova tvrtka The Infinite u suradnji s Billboardom. Projekt je zamišljen na način da kartice imaju pet zasebnih dizajna dostupnih po cijeni od 100 dolara putem službene web stranice The Weeknda.

“Oduvijek mi je bio san stvoriti trgovačke kartice za glazbenu industriju, posebno čestitke koje slave neke od najpoznatijih svjetskih umjetnika”, rekao je Cheung u izjavi za RS. "Oduševljen sam što imam priliku surađivati ​​s Billboardom kako bih istaknuo prekretnicu The Weeknda, koji će nedvojbeno igrati ulogu u definiranju budućnosti glazbe", dodao je Cheung. Nakon fizičkog izdavanja trgovačkih kartica, ograničena kolekcija NFT-a koju je kreirao The Weeknd u partnerstvu s Autographom i Infiniteom bit će dostupna za kupnju i gledanje putem Autographa. Pjevač se prvi put upustio u svijet NFT-a još u travnju kada je njegova prva kolekcija prikupila više od 2 milijuna dolara u samo 24 sata, piše RS.

The Weekend uputio posebne zahvale na dodijeli nagrade

"Želio bih zahvaliti Bogu što više ne moram nositi to crveno odijelo", rekao je The Weeknd, preuzimajući nagradu "Top Hot 100 Artist of the Year", prenosi New York Post. Ovaj Kanađanin posebno je istaknuo i dao priznanje svojim obožavateljima: "Vi me tjerate da to radim zauvijek. Jako te volim." Kasnije, u znak naklona pandemiji koja se intenzivirala baš kad je izbacio "After Hours" u ožujku 2020., rekao je: "Samo želim reći da je After Hours gotov i da zora dolazi", piše NYP.