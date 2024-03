Hilary Swank, koja ima 11-mjesečne blizance sa suprugom Philipom Schneiderom obratial se majkama koje se žale na majčinstvo, prenosi E!online.

Zvijezda filma 'Djevojka od milijun dolara', koja je u travnju prošle godine rodila blizance, ne slaže se s roditeljima koji se žale zbog djece.

"Ima puno prigovaranja. 'O moj Bože, život ti je na neki način oduzet. Otet je dok se ne vrate u školu'...", konkretizirala je Swank.

Aya i Ohm prva su djeca za Hilary i njezinog supruga Philipa Schneidera, s kojim se vjenčala 2018. I dok je 49-godišnjakinja oduvijek znala da želi biti majka, zahvalna je da je to nešto u čemu može uživati u ovoj kasnijoj fazi njezina života.

"To je apsolutno blagoslov", nastavila je Hilary. "Ne znam, nismo ih dobili kao mladi pa ne znam kako bi to tada bilo, ali mislim da sada ipak postoji nešto za mene čemu se mogu posvetiti na način na koji ja to u tom trenutku ne bih mogla", priznala je.

Dobitnica Oscara je dodala: "Mogu im dati sve od sebe jer sam u blagoslovljenoj poziciji da mogu reći: 'Oh, sad ću se vratiti na posao' ili 'Uzet ću slobodno.'"

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Što se tiče podizanja blizanaca, Hilary je primijetila da, iako ne zna kako je imati samo jedno dijete, za nju je to "dvostruka zabava, dupla radost, dupla ljubav." "Jednostavno je tako dobro, baš je zabavno", radosno je prepričala.

A ovo nije prvi put da je Hilary naglasila koliko uživa biti mama. Također je otkrila svoje osjećaje u veljači, kada je hvalila život sa svojim "anđeoskim bebama".

"Najbolji su na cijelom svijetu," rekla je u The Tonight Showu 14. veljače. "Više je radosti, više zabave i više je iscrpljujuće - više je svega nego što sam ikad mislila da će biti. Veličanstveno je. To je najneobičnije iskustvo", rekla je Swank.

