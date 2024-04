Holivudski glumac Henry Cavill (40) je na premijeri svog novog filma "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" potvrdio za Access Hollywood da on i njegova djevojka Natalie Viscuso (33) očekuju prinovu.

"Natalie i ja smo jako uzbuđeni", priznao je atraktivni glumac.

Henry je također demantirao glasine da ga je njegov kolega Henry Golding inspirirao da postane otac.

"Nije me on inspirirao na to, već moji roditelji", rekao je glumac kroz smijeh.

Glumačka zvijezda je prije nekoliko godina rekla kako je već polagano prekasno za to da postane otac, ali ako se to dogodi, volio bi bude fit kako bi za njima mogao trčati.

"Ako ikada budem imao djecu, želim biti tata koji trči za njima. Čak i sada, počinje biti kasno za to. Želim biti fit i zdrav tata, a ne šepati", rekao je za Men's Health UK 2017. godine.

Podsjetimo, Henry i Natalie su službeno u vezi od 2021. godine. Glumac je tada na Instagramu objavio da su njih dvoje zajedno sretni i zaljubljeni.

"Jako sam sretan u ljubavi i u životu", napisao je tada u svojoj objavi na Instagramu.

Henry Cavill je uspješni holivudski glumac za kojim luduju žene diljem svijeta, dok je njegova djevojka Natalie potpredsjednica Vertigo Entertainmenta, produkcijske tvrtke uključene u projekte poput It, Five Nights at Freddy’s i The LEGO Movie. Henry je najpoznatiji po ulozi superjunaka Supermana.

