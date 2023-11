Princ Harry i Meghan Markle sinoć su posjetili hokejašku utakmicu NHL-a na kojoj je vojvoda od Sussexa ispustio prvi pak - baš kao što je to učinila njegova baka kraljica, Elizabeta II., prije dva desetljeća, javlja Daily Mail.

Par, koji sada živi u Kaliforniji, došao je bodriti Vancouver Canuckse koji su pobijedili San Jose Sharkse 3-1.

Harry i Meghan utakmicu su gledali iz VIP lože u Rogers Areni, a kamere su ih u jednom trenutku uhvatile kako izmjenjuju nježnosti.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Par je strastveno navijao, a kada su Canucksi pobijedili, Harry je skočio, dok je Meghan odložila čašu s vinom kako bi oboje mogli zaplesati i proslaviti pobjedu uz hit Simple Mindsa "Don't You Forget About Me".

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa su u Kanadi radi promicanja sljedećih "Invictus games", koje će se održati u Vancouveru i Whistleru u veljači 2025. i prvi će put uključivati zimske sportove kao što su alpsko skijanje, nordijsko skijanje i curling.

U društvu prijatelja

Društvo je bračnom paru pravio Markus Anderson, Meghanin prijatelj iz Toronta dok su snimali seriju "Suits".

Anderson je poznat i po tome što je pomogao organizirati prvi spoj Meghan i Harryja u Londonu, a kasnije je omogućio sve Harryjeve i Meghanine prve spojeve u Londonu i Oxfordshireu.

Markus je jako dobar prijatelj s njujorškom modnom dizajnericom Mishom Nonoo, koja je navodno upoznala Meghan i Harryja.

I Markus i Misha proveli su vrijeme s kraljevskim mladencima, ostajući s njima dulje vrijeme u Ujedinjenom Kraljevstvu, prije Megxita.

Inače, Meghan ima bliske prijatelje u Torontu gdje je živjela tijekom snimanja "Suitsa" i gaji veliku ljubav prema Kanadi.

Ona i Harry privremeno su živjeli u Vancouveru tijekom 2019., kada su se povukli iz statusa zaposlenih članova kraljevske obitelji.

