Hari Rončević hrvatski je kantautor i glazbenik koji je mnogima poznat i kao nepopravljivi romantičar. Hari je emotivac velikog srca koji je ove godine proslavio 30 godina karijere u Lisinskom.

O ovom se slavuju ne može puno pročitati u novinama što nije nimalo čudno s obzirom na to da vodi veoma miran i povučen život.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sa suprugom Nelsi ima dvojicu sinova, Tomu i Marina, a u braku su više od 40 godina. Naime, ove srodne duše upoznale su u srednjoj školi kad je Hari imao 17 godina, a Nelsi 15 i od tada su nerazdvojni. Jednom je prilikom otkrio kako je tajna uspješnog braka 'ljubav' jer bez ljubavi nema ništa.

"Gotovo cijeli život proveli smo zajedno i to je najljepše što mi se moglo dogoditi. Puno je tu ljubavi i razumijevanja, a podarila mi je i divnu djecu. Mogu samo zahvaljivati Bogu što sam je upoznao. Zaljubljen sam u nju već više od 40 godina i volimo se kao prvog dana”, rekao je Hari.

Pjesmu 'Moj lipi anđele' koju je otpjevao Oliver Dragojević, napisao je Hari Rončević, a istu je napisao svojoj ženi Nelsi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hari je radi svoje ljubavi otišao i u Zagreb iz razloga što je ondje imala jako dobru ponudu za posao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Žena je dobila posao u Zagrebu, i to jako dobar na visokoj funkciji. Teško je to bilo odbiti i napravili smo to. Nismo išli u Berlin, nismo išli ni u Frankfurt, ni u Dublin, išli smo u Zagreb."

I sad smo se vratili doma i ne mislimo više nikamo ići. Ja i žena, za djecu ne garantiram, iako su i djeca ovdje, svi smo" ispričao je Hari.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, 13 godina kasnije ipak su se ponovno vratili u Split.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Još jedan trag u beskraju i peta godina kako nema Olivera. Hari Rončević: 'I dalje ne prihvaćam da nije s nama'