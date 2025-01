Operacija grudi, haljina od 600 eura i Porsche iz snova: Hanna Lončarević bez zadrške o luksuznom životu

Hanna Lončarević (19), influencerica iz Zagreba, u intervjuu za Net.hr otkrila je detalje svog luksuznog života, estetskih zahvata i velikih ambicija. Svojim priznanjem o operaciji grudi, skupocjenim torbicama i snu o Porscheu 992, Hanna je pokazala kako balansira između svakodnevnog života i glamura koji prati njezinu karijeru. Na Instagramu Hanna trenutačno ima 13 tisuća pratitelja, a na TikTok-u 23 tisuće pratitelja. Hanna je progovorila o izazovima, kritikama i predrasudama s kojima se susreće, ali i o snazi samopouzdanja koje je stekla kroz vlastite odluke.

Kako izgleda jedan tipičan dan u vašem životu – od jutra do večeri?

Moj tipičan dan započinje oko 10 sati ujutro kada se probudim. Još neko vrijeme ostanem u krevetu pregledavajući mobitel i odgovarajući na pristigle mailove. Zatim se ustanem, umijem i operem zube. U to vrijeme moj dečko obično dolazi s fakulteta, budući da ima jutarnja predavanja, dok su moja uglavnom popodne. Uvijek mi donese nešto za doručak, primjerice kroasan ili nešto slično. Nakon doručka idemo u trgovinu kako bismo kupili namirnice za ručak. Pripremim ručak, a nakon toga obično se vraćam kući jer većinu vremena provodim kod dečka. Jednom do dva puta tjedno odlazim frizeru na pranje kose i frizuru prije fakulteta. Na fakultetu provodim nekoliko sati, ovisno o rasporedu predavanja. Navečer se ponekad nađem s prijateljicom na piću, i to bi bio tipičan dan kada nemam većih obveza osim fakulteta. Naravno, postoje i užurbaniji dani, ali oni su rjeđi.

Što uvijek nosite sa sobom, gdje god išli? Koji su vaši 'must-have' predmeti?

Uvijek nosim sa sobom nekoliko osnovnih stvari: IQOS, olovku za usne, sjajilo, kameru za fotografiranje i punjač. Bez tih predmeta ne idem nikamo.

Nos ste operirali dok ste još bili maloljetni. Kako ste se odlučili na tako veliki korak u ranoj dobi i kako su reagirali vaši roditelji?

Da, nos sam operirala s 16 godina. Slažem se da je to mlada dob za takvu odluku, ali kada vas vršnjaci zadirkuju i niste zadovoljni svojim izgledom, ne razmišljate previše o godinama – barem ja nisam. Tijekom karantene, dok je bila pandemija koronavirusa, upoznala sam simpatiju koja mi je rekla da imam velik nos. Taj komentar bio je presudan, i znala sam da to želim riješiti što prije kako bih povratila samopouzdanje. Nakon tog spoja više se nismo čuli. Roditelji su razumjeli moju želju – mama i baka su također operirale nos u mladosti, pa nisam trebala dugo objašnjavati.

Koji estetski zahvat vam je bio najzahtjevniji?

Imam dva estetska zahvata – operaciju nosa i povećanje grudi. Operacija nosa bila je zahtjevnija zbog dužeg oporavka. Smatram da u 21. stoljeću estetske operacije ne bi trebale biti tabu. Ako se netko osjeća bolje nakon zahvata, mislim da je to potpuno u redu, naravno, sve dok se ne pretjeruje.

Jeste li se ikada osjećali pod pritiskom društvenih mreža da izgledate savršeno?

Ne osjećam pritisak društvenih mreža na svoj izgled. Zadovoljna sam sobom i nemam problema pojaviti se negdje bez šminke, u trenirci ili nesređena. Polovicu vremena ionako provodim upravo tako.

Postoji li nešto što još želite promijeniti na svom tijelu? Planirate li nove estetske zahvate?

Trenutno nemam u planu nikakve nove zahvate. Zadovoljna sam svojim izgledom, ali nikad ne reci nikad. Možda u budućnosti razmislim o nečemu.

Operacija nosa u maloljetničkim danima izaziva mnogo pitanja – jeste li ikada požalili što ste tako rano krenuli s estetskim zahvatima?

Nikada nisam požalila zbog nijednog zahvata. Stekla sam samopouzdanje i osjećam se dobro u vlastitoj koži. S prirodnim nosom bila sam iskompleksirana, a sada sam zadovoljna sobom. Misljenje drugih ne utječe na mene – uvijek će biti onih koji smatraju da mi zahvat nije bio potreban, ali moje tijelo, moj izbor.

Jesu li vas pratitelji ikada kritizirali zbog operacija ili luksuznog načina života? Kako reagirate na takve komentare?

Prijatelji su mi prije govorili da mi operacija nosa nije potrebna, ali sada, kad gledamo stare fotografije, priznaju da je bila dobra odluka. Cijenim iskrenost i uvijek radije slušam konstruktivnu kritiku nego lažne pohvale.

Koliko se vaš izgled promijenio u odnosu na početak karijere influencera, i mislite li da bi vaša karijera bila uspješna bez tih promjena?

Na društvenim mrežama počela sam objavljivati nakon operacije nosa. Nisam planirala biti influencer, ali ljudi su bili znatiželjni oko mog oporavka. Moj izgled se nije drastično promijenio – odrasla sam i nemam više dječje crte lica. Izgled igra ulogu u ovom poslu jer prvo privlači publiku, ali sadržaj je ono što zadržava ljude.

Koji je najskuplji komad u vašoj garderobi i koliko ste ga platili?

Najskuplji komadi u mojoj garderobi su nekoliko markiranih torbica. Jednu sam dobila na poklon, a ostale dvije sam si kupila sama. Nemam puno markiranih stvari jer ne pridajem previše važnosti tome. Volim kombinirati dizajnerske komade s povoljnijom odjećom, a obožavam svoje torbice iz Zare – imam ih desetak.

Od čega financirate svoj luksuzan način života – od skupih putovanja do dizajnerske odjeće?

Štedim za svoja putovanja, jer su mi ona prioritet. Radije trošim na putovanja nego na luksuzne stvari poput torbica. Naravno, obitelj mi pomaže financijski jer još uvijek nemam dovoljno vlastitih prihoda za pokrivanje svih troškova. Imam sreću što sam jedinica, pa ne moram ništa dijeliti – šalim se! Ali svakako dobijem više podrške jer nemam braće ili sestara.

Često ste viđeni u luksuznim restoranima i hotelima. Koje biste izdvojili kao svoje omiljene?

Moji omiljeni restorani u Zagrebu su Maredo, El Toro i Mime's. To su mjesta gdje često idem na ručak ili večeru s dečkom.

Koliko godišnje trošite na dizajnersku odjeću i modne dodatke? Postoji li komad koji vam je bio preskup, ali ste ga svejedno morali imati? I postoji li neki koji želite, ali ga još nemate?

Naravno da postoje komadi koji su preskupi i koje si ne mogu priuštiti. Na mojoj wishlisti već tri godine nalazi se Porsche 992 – skromnost mi je uvijek bila vrlina, haha! Šalu na stranu, imam puno želja, ali nisu sve realne. Važno mi je uvijek biti svjesna razlike između želja i mogućnosti.

Koja je najzanimljivija destinacija na koju ste putovali?

Najzanimljivije destinacije na kojima sam bila su New York i Zanzibar. To su potpuno različita mjesta, ali oba su me oduševila. New York u prosincu izgleda kao iz snova – oduvijek sam ga željela posjetiti jer sam kao mala obožavala film Sam u kući. Kad sam bila u prvom razredu srednje, dobila sam poruku od tete s fotografijom kupljenih karata. Mojoj sreći nije bilo kraja! Zanzibar sam posjetila prošle godine s dečkom. To je topla destinacija s predivnim morem, ali i mjesto gdje sam vidjela kako ljudi tamo žive s vrlo malo. Srce mi se slomilo kada sam čula da preživljavaju s 20-30 dolara mjesečno, ali unatoč tome, uvijek su nasmijani i zahvalni.

Što smatrate najvećim stereotipom o influencericama poput vas i kako ga razbijate?

Najčešći stereotipi su da su influencerice umišljene i da ništa ne rade. Često čujem komentare poput: "Pa nisi uopće umišljena kao što sam mislio/mislila." Ljudi ne vide koliko je truda potrebno za stvaranje sadržaja i održavanje prisutnosti na društvenim mrežama.

Što vas motivira da nastavite s influencer karijerom?

Volim svoj posao i surađujem s brendovima koje koristim i kojima vjerujem. Nikad ne reklamiram proizvode koje ne koristim. Uživam u ovom poslu i ne bih ga mijenjala za niti jedan drugi. Posebno me veseli kada mogu pomoći ljudima svojim savjetima ili preporukama.

Koliko vremena dnevno provodite stvarajući sadržaj za društvene mreže? Je li to iscrpljujuće?

Nemam strogo određeno vrijeme za stvaranje sadržaja – često se to događa tijekom cijelog dana. Iscrpljujuće je, ali radim ono što volim, pa mi to ne predstavlja problem.

Kako ste došli do toga da iznajmljujete svoju odjeću putem Instagrama?

Profil za iznajmljivanje haljina otvorila sam jer mi je bilo žao da predivne haljine samo stoje u ormaru. Haljinu koja košta 600 eura obučem jednom ili dvaput, a onda samo zauzima mjesto. Tako sam došla na ideju da ih iznajmljujem djevojkama koje ih žele nositi za neku prigodu, bez da moraju potrošiti velike iznose na kupnju. Smatram da je to praktično i korisno za obje strane.

