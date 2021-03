HANA SE RAZBJESNILA JER JU JE GORANOVA DJEVOJKA ISKOPIRALA: ‘Ja sam bila prva’

Claudia je otkrila da je Goran uvijek uz nju te je podijelila video njih dvoje kako se voze u automobilu

Prepucavanja, koja su počela prošlog vikenda, na relaciji Hana Rodić (23), Goran Jurenec (41) i Claudia Lucia još uvijek traju. Naime, Claudia je na svom Instagramu odgovarala na pitanja pratitelja, a Hana joj nije ostala dužna.

Vlogerica Claudia je na svom Storyju otkrila da ima 27 godina te da je visoka 165 centimetara, a teška 44 kilograma. Također, istaknula je da je Poljakinja i Njemica. Svoju vitku liniju, kaže, duguje upornosti te ima prirodnu boju očiju.

Na pitanje je li u vezi, odgovorila je fotkom buketa crvenih ruža i kratkim odgovorom “da”. “Koliko si sigurna po pitanju svoje veze?”, glasilo je jedno od sljedećih pitanja, a Claudia je odgovorila “Sto posto sigurna” uz sliku još jednog buketa ruža na kojem se istaknula poruka “Volim te” na žutoj ceduljici.

Ruže i za Claudijinu sestru

Ta fotografija nastala je prije tri godine, a na poruci je još pisalo “ružičaste ruže su svakako za tvoju sestru”, što aludira na to da je Goran bio pažljiv i prema Claudijinoj sestri.

“Gdje je Goran?”, glasilo je jedno od pitanja, a vlogerica je naznačila “Odgovor je: uvijek uz mene” te je podijelila video njih dvoje kako se voze u automobilu ulicama Londona.

No, Hana joj na to sve nije ostala dužna. Naime, naglasila je kako je ona bila prva koja je iskreno odgovarala na pitanja pratitelja preko svog Storyja, a oni su je mogli pitati što god žele. Ona je kazala kako će uskoro opet to moći.

“Ljuti su jer je istina koju govorim suprotna lažnom životu koji žive”, poručila je.