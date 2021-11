Talentirana glazbenica Hana Huljić (30) okusila je teret slave nakon što je javnost saznala da je u vezi s Petrom Grašom (45) koji je najbolji prijatelj njezinog oca, Tončija Huljića (60). Da je osebujna, dokazala je i svojim upečatljivim modnim stilom koji često varira. Ova slatkica svoje odjevne kombinacije često dijeli sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Modni stil ove mlade dame balansira između slatkice i misteriozne ljepotice koja je u svoju mrežu zaplela šarmantnog Grašu. Hana se na Instagramu voli pohvaliti neobičnim modnim kombinacijama koje joj odlično stoje. Tako je i s ovom haljinom cvjetnog uzorka u kojoj možemo dobiti dojam Hanine vrckave naravi, k tome crvena joj ističe blijedu put i lijepo lice.

Da joj je ekstravagancija jača strana, dokazuje ova fotografija na kojoj se ističe njezina vitka figura i duge noge. Ovo je rijetka fotografija na kojoj Hana nosi štikle, vjerujemo da je razlog tome da se ova mlada dama najbolje osjeća u ravnoj, ugodnoj obući. Iako njezina visina također može biti jedan od faktora zašto izbjegava nositi štikle.

Casual djevojka iz kvarta ili zamišljena umjetnica željna inspiracije? Hana može sve jako dobro profurati, to je priznala i u intervjuu za Gloriju: "Nadahnjuje me moda 60-ih godina. Nikada ne bih odjenula nešto samo zato što je u trendu. U današnjoj modi mi nedostaje raznovrsnosti, zbog čega svakoj kombinaciji volim dodati neki svoj “touch”. Najčešće su to ukrasi za kosu, marame i decentni nakit."