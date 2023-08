Američka glumica Halle Berry (56) pratitelje na društvenoj mreži iznenadila je fotografijom u malo drugačijem izdanju. Atraktivna Halle ovoga puta je podijelila fotku na kojoj pozira bez šminke, s raspuštenom kovrčavom kosom kakvu još nismo imali prilike vidjeti.

"Nedjeljno serviranje. Moj muškarac voli ovo. Proslijedite sve pritužbe njemu", napisala je Halle ispod fotke.

Bivša Bond djevojka pozirala je u kariranoj košulji i pokazala lice u prirodnom izdanju, bez imalo šminke. Mnogi pratitelji ostali su oduševljeni njezinom fotkom te su je obasipali komplimentima.

"Prirodna afroamerička žena je svjetlo i snaga. Ti utjelovljuješ oboje", "Prekrasna kao uvijek. Možeš nositi bilo što i izgledati odlično", "Izgledala bi sjajno i da odjeneš vreću za smeće", pisali su joj fanovi.

Halle voli često mijenjati frizure, nekada je imala dugu kosu s plavim pramenovima, zatim ju je skratila, a neko vrijeme je imala i ljubičastu kosu.

Podsjetimo, glumica je u vezi s glazbenikom Vanom Huntom od 2020., o kojem otvoreno priča da je on ljubav njezina života. Berry iza sebe ima tri neuspjela braka. Od 1993. do 1997. bila je u braku s igračem bejzbola Davidom Justiceom, a od 2001. do 2005. je trajao brak s pjevačem Ericom Benétom. Pet godina je bila u vezi s Gabrielom Aubryjem, a od 2013. do 2016. godine je bila u braku s Olivierom Martinezom.

