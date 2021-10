DIJAMANT KOJI NIŠTA NIJE USPJELO UNIŠTITI / Gwen Stefani jedan je muškarac umalo koštao svega: 'Ljubavni život mi je uvijek bio prava tragedija'

Pjevačica Gwen Stefani 3. listopada proslavila je 52. rođendan. Američka plavuša proslavila se u devedesetima kao pjevačica grupe No Doubt, a kasnije se okrenula solo karijeri glazbenice i modne dizajnerice. Rođena je u Kaliforniji, a ime je dobila po stjuardesi iz novele "Airport". Njezini roditelji bili su fanovi folk glazbe uz koju je Gwen i odrasla, no brat Eric približio ju je žanrovima koje voli i danas, a i zbog kojih se proslavila. Upravo Eric osnovao je No Doubt te je pozvao sestru da im bude glavni vokal. Prvi album objavili su 1992. godine, ali ska-pop zvuk njihove glazbe nije prolazio dobro u vrijeme kada je grunge vladao SAD-om. Tek trećim albumom "Tragic Kingdom" bend se probio na vrh top ljestvica, a do danas su ostali jedan od najzanimljivijih bendova u posljednja dva desetljeća. "Don't Speak", "Just a Girl", Hey Baby" i "Spiderwebs" samo su neki od njihovih velikih hitova kojima su osvojili brojnu publiku. Nakon albuma "Rock Steady" kojim su pokorili svjetsku scenu bend je uzeo pauzu, a 2004. godine je Gwen nastupala kao solo izvođač. Objavila je tri albuma, a tijekom karijere je osvojila i tri nagrade Grammy. Pokrenula je i modnu marku "L.A.M.B.", a svojim modnim izričajem često dolazi u centar pažnje.