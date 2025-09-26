Grše se ispričao obožavateljima zbog otkazanih nastupa: 'Treba mi još neko vrijeme'

Hrvatski reper iz Trilja Grše (29) već neko vrijeme se bori sa zdravstvenim problemima, zbog čega se često može čuti da otkazuje nastupe. Razlog tome su zdravstveni problemi koji ga muče i koji traju već više od godinu dana.

"Nažalost, vučem mononukleozu, imam probleme sa štitnjačom i leđima... Tijelo mi mora stati", pisao je na Instagramu u lipnju ove godine, a o otkazivanju nastupa oglasio se i sada na istoimenoj društvenoj mreži.

'Treba mi još neko vrijeme'

Na Instagram storyju stoji sljedeće:

"Mojim obožavateljima izvan Hrvatske, posebno u Njemačkoj i Švicarskoj:

'Još jednom vam se od srca ispričavam jer su planirani nastupi otkazani. Trenutno se vraćam nastupima u Hrvatskoj, ali treba mi još neko vrijeme da se vratim punoj snazi. Hvala vam na razumijevanju i puno ljubavi svima vama.

Lijepi pozdrav'."

Foto: Instagram

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Vidljiva transformacija: Pogledajte kako je Plenković gubio kilograme