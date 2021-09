PREDIMENZIONIRANA ILI - TAMAN? / Govorili su da ima debela bedra i gigantsku stražnjicu: Beyoncé je danas seks simbol i oblinama ruši internet

Beyoncé Giselle Knowles američka je R&B pjevačica, glumica i plesačica. Glazbom se bavi od djetinjstva. Prve veće glazbene uspjehe postigla je krajem 1990-ih u sastavu Destiny's Child, koji je tada prodao više od 50 milijuna albuma. Knowles ih je, pak, u cijeloj svojoj karijeri prodala više od 75 milijuna. Prema Forbesu, teška je 440 milijuna dolara, što je oko 2,7 milijardi kuna. Danas glazbena diva slavi okrugli 40. rođendan i živi bajku. Za sve to Beyoncé je naporno radila jer je život nikada nije mazio. Njezinu tinejdžersku fazu obilježila je neželjena trudnoća, a potom i pobačaj. U školi nikada nije bila omiljena, a pratili su je i obiteljski skandali te tragedije. Bila je vrlo sramežljiva i šutljiva djevojčica, iskompleksirana svojim izgledom. Iako o tome ne želi govoriti, poznata je priča da su joj drugi učenici stavljali peciva na glavu rugajući se njezinim velikim ušima. Kasnije su joj govorili da ima debela bedra i gigantsku stražnjicu. No, pjevačica je nakon svih tih trauma postala jača osoba i danas samouvjereno ističe svoje bujno tijelo. Kada je riječ o ljubavnom, odnosnom privatnom životu, oduvijek je bila škrta na riječima, a poznato je da je dosad ljubila samo dva muškarca. Danas je u sretnom braku sa slavnim reperom i producentom Seanom Carterom, poznatijim pod umjetničkim imenom Jay-Z. Iako su se činili kao jedan od najstabilnijih parova na glazbenoj sceni, imali su zapravo mnogo problema. Sve je počelo suradnjom Jay-Z-ja s Rihannom 2005. godine, kada su mediji nagađali o njihovoj navodnoj aferi, a poslije su se spominjala još neka ženska imena. Da ju je zaista varao, reper je priznao godinama poslije u intimnom intervjuu, gdje je istaknuo kako je zahvalan što mu je Beyoncé uspjela sve oprostiti. Kada je 2011. godine u medijima objavila da je trudna, Beyoncé je srušila Guinnessov rekord u broju prenesenih vijesti jer su milijuni ljudi o tome tvitali iste sekunde kada je to izjavila. Kćer Blue Ivy rodila je 2012. godine, a 2017. na svijet su došli i njihovi blizanci Rumi i Sir.