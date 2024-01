Slavni kuhar Gordon Ramsay glavna je tema društvenih mreža nakon što je otkrio kako izgleda obrok koji bi "potpisao" kao svoj posljednji.

Poznat kao kuhar kojeg je teško zadovoljiti i koji to otvoreno pokazuje u svojim TV emisijama, Ramsay je iznenadio milijune gledatelja kada je u nedavnoj epizodi Youtube serijala "Last Meals by Mythical Kitchen" otkrio svoj idealan posljednji obrok.

Šok među fanovima

Kuhar, koji je često isticao kako se "nikada ne bi spustio na nivo brze hrane", za svoj je posljednji obrok sljedeća jela: engleski doručak, piletinu na maslacu, pileća krilca 'Buffalo', goveđi 'wellington' po valstitom receptu, džin i tonik "Monkey 47", puding od karamele sa sladoledom od vanilije i prženu "Mars" čokoladicu.

Uz sve to, naveo je i jela brze hrane američkog lanca In-N-Out, posebno njihov dupli hamburger. Upravo ovo posljednje izazvalo je nevjericu među njegovim obožavateljica.

Komentirajući video, korisnici društvenih mreža bili su potpuno šokirani kada su saznali za Ramsayevu ljubav prema restoranu brze hrane. Jedan od njih je na platformi X komentirao: "Činjenica da je burger In-N-Out dio posljednjeg obroka Gordona Ramseya je za mene nevjerojatna".

Drugi dijele slične stavove, uzimajući u obzir česte kritike brze hrane slavnog kuhara. Dodatni šok bila je činjenica da je Ramsay priznao kako je upravo od In-N-Out-a uzeo inspraciju za svoje vlastite hamburgere.

