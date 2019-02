GORAN BARE OTVORIO DUŠU: ‘Zaljubljive sam prirode. Zaljubio sam se prije mjesec dana, ali…’

Bare tvrdi da se posljednji put zaljubio prije mjesec dana, no ta ljubav nije potrajala

Goran Bare u intervjuu za RTL Exkluziv progovorio je o svom ljubavnom životu i priznao da se nedavno ponovno zaljubio. No, to je ljubav, tvrdi, bila kratka vijeka. “Bio sam baš zaljubljen prije jedno mjesec dana, tad sam se zaljubio. Međutim, sad sam se odljubio zato što, eto, ne bih želio u to sad ulaziti. Zaljubljive sam prirode, ali su me žene često iskorištavale”, rekao je.

Uz Vinkovce ga vežu ružne uspomene

Bare iza sebe ima dva braka i nekoliko propalih veza, a 24-godišnji sin Miran bila mu je i ostala najvažnija osoba u životu. “Imam sina koji završava fakultet i nikad nisam imao problema s njim. Više je on imao problema sa mnom nego ja s njim. Obožavam ga, ali ne volim pričati o njemu u medijima niti mu još stavljati taj uteg oko vrata”, poručio je glazbenik koji je zbog sina često putovao u rodne Vinkovce. Za to ga mjesto, tvrdi, ne vežu lijepe uspomene.

“Problem je u tome što me za taj grad vežu samo ružne uspomene. Pokušavam što manje razmišljati o tom gradu i o tim ružnim uspomenama”, objasnio je.

Nakon što se proslavio s “Majkama”, slava mu je, kako kaže, postala teret. “Ljudi su me hvatali za ruke kao da sam neka lutka, tako da mi je to išlo na živce i ja sam se povukao”, rekao je. No, unatoč svemu, Bare tvrdi da ni za čim ne žali. “Nisam za ničim požalio što sam napravio, čak ni ove financije, ma ništa, jer to sam ja”, zaključio je.