Glumica i influencerica Tena Sakar Vukić doživjela je popriličnu neugodnost na ljetovanju u Zadru. Naime, glumica je na Instagramu ispričala kako je s obitelji išla u jednu zadarsku pizzeriju, a dok je s kćeri odlazila na WC, jedan od zaposlenika u šanku joj je dobacio da obuče grudnjak.

'Obuci grudnjak!'

"Misleći da sam strankinja, viknuo je: Obuci grudnjak!. Na sebi sam imala traper suknju i top, ništa degutantno. Prvo sam pomislila da sam krivo čula, ali sam se vratila do šanka i pitala konobare tko je to viknuo i je li to upućeno meni…", navodi Tena.

"Na što su se konobari malo iznenadili i počeli govoriti: Nisam ja…, zamolila sam jednog konobara da pozove vlasnika, što je on i učinio. Gospodin je bio ljubazan kao uvijek i ispričao se", rekla je Tena koja je još otkrila da ona i njezina obitelj već godinama idu u tu istu pizzeriju, ali im je ovaj put posjet prisjeo.

Kasnije je glumica pokazala odjeću u kojoj je bila u restoranu.

"Jedan od zaposlenika je rekao onda: 'Možda sam ja viknuo slučajno, ne znam točno", navodi dalje.

"Ako malo šire pogledamo ovu situaciju, iz jedne rečenice puno toga možemo vidjeti…. seksizam, bezobrazluk, šovinizam, nepoštivanje gosta, zadrtost, manjak odgoja, bontona, obrazovanja, problem hrvatskog turizma, preopterećenost poslom, manjak ugostiteljskog kadra, iscrpljenost, nervoza djelatnika, no prije svega nepoštivanje žene u hrvatskom društvu", zaključila je Tena.

"Pokupili smo se iz pizzerije", rekla je i postavila anketu svojim pratiteljicama uz pitanje što bi one učinile na njenom mjestu.

Podsjetimo, Tenu mnogi pamte po ulozi u domaćoj seriji "Zabranjene ljubav"u kojoj je glumila Laru Šoljan, a nakon kratke glumačke karijere bacila na digitalne platforme te je dans uspješna influencerica.