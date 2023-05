TO JE ONA?! / Fatalna Hurem iznenadila transformacijom u misterioznoj crnoj haljini: Ovako izgleda nakon niza estetskih zahvata

Popularna turska glumica Meryem Uzerli koju svi pamte po ulozi sultanije Hurem u seriji ‘’Sulejman Veličanstveni’’, prošetala je sinoć crvenim tepihom na premijeri filma 'Indiana Jones and the Instrument of Destiny' u Cannesu u malo smjelijem izdanju. Naime, lijepa glumica odjenula je elegantnu haljinu s velikim crnim cvjetovima, ali i crni veo, haljina je dio brenda Yanina Couture. Kombinaciju je upotpunila raskošnim nakitom kuće Chopard. Nosila je viseće naušnice, ogrlicu, narukvicu i prsten. Meyrem je inače poznata i po estetskim operacijama. Njih je obavila nakon poroda pa je tako četiri puta povećala usne, naglasila jagodice i podignula obrve. Meryem je 2014. na svijet donijela kćer Laru koju sama odgaja. Dobila ju je iz veze sa 17 godina starijim poduzetnikom i brokerom Canom Atesom koji je Meryem, saznavši za trudnoću, čak i nagovarao na abortus. Uoči poroda, Can se predomislio i molio ju za oprost, a navodno je želio i biti na porodu. Meryem je to odbila.