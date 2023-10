Glumica Meryem Uzerli (40) poznata po ulozi Hurem u popularnoj turskoj seriji "Sulejman Veličanstveni", pojavila se na jednom društvenom događanju u Francuskoj te pokazala svoj novi izgled.

Uzerli izgleda poprilično drugačije u odnosu na vrijeme kada smo je gledali u popularnoj seriji. Na njenom licu vidljive su promjene zbog koje su je mnogi ranije optuživali za estetske korekcije.

Posjetila Hrvatsku

Glumica je ovo ljeto na Instagramu objavila nekoliko fotografija i snimki na kojima je otkrila da se nalazi u Dubrovniku.

Objavila je i fotografije i videozapise na svom Instagramu s proslave rođendana njezinog prijatelja u Dubrovniku.

Loše mentalno zdravlje

Meryem je publika upoznala i zavoljela zbog uloge sultanije Hurem, ali ona se zbog psihičkih problema i depresije povukla iz serije 'Sulejman veličanstveni', o čemu je i sama otvoreno progovorila.

"U Antaliji sam dobila nagradu za glumu, a te večeri sam se pokušala ubiti. Otišla sam u hotelsku sobu i bacila sam statuu razbivši je, bila sam potpuno luda i izrezala sam ruke, krvi je bilo posvuda. Htjela sam se baciti s balkona jer sam u tome vidjela jedini izlaz. Htjela sam nestati, da me nema, da sam mrtva. U smrti sam vidjela spas. Psihički sam bila jako loše", ispričala je glumica jednom prilikom.

Dodala je i da ju je uloga Hurem psihički iscrpila pa se nakon odlaska iz serije vratila u rodni Berlin, a njezin bivši zaručnik, broker Can Ates (52), u to vrijeme ju je nagovarao da pobaci zbog čega su raskinuli, a ona je doživjela živčani slom.

Uživa sa svojim kćerkama

Danas uživa sa svoje dvije kćeri Larom (8) i Lily Koi (2), a na društvenim mrežama redovito objavljuje događaje iz svog života.

"Nije lako s jednim djetetom, a s dvoje je teško. Pritom mislim na planove, organizaciju i rješavanje stvari vezanih za posao. Mnogo putujem, ali nikada ne vodim kćerke samo da bih im bila blizu jer smatram da je to sebično. Kratka putovanja od dva, tri dana veoma su zamorna i stresna za dijete. Ali, važno je da imate nekog svog, nekog na koga se možete osloniti. U Moskvu sam došla mirna, jer znam da moj partner u svakom trenutku pazi na djecu. On je zaista divan otac, podržava me, pomaže mi… Ne odvaja se od djevojčica, s njima je 24 sata dnevno, a po potrebi uskače i dadilja", rekla je glumica svojedobno.