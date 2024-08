Britanska glumica i spisateljica Joan Collins (91) jedna je od onih kojima godine ne mogu ništa, a čak i u svojoj 92. očarava, što izgledom, što vitalnošću. Kako uživa u luksuznom životu, ne zaboravlja pokazati to na društvenim mrežama, a i ovo ljeto joj je počelo prilično zabavno. Nakon uživanja u društvu prijatelja i obitelji na obali Francuske, glumica se zaputila na putovanje brodom i podijelila isječke odmora uz 32 godine mlađim suprugom, filmskim producentom Percyem Gibsonom (59).

Iako udaljena od znatiželjnih pogleda javnosti, glumica je i na brodu pokazala svoju modnu osviještenost, pozirajući u bluzi morskih nijansi, koju je upotpunila maramom, šiltericom i sunčanim naočalama kako bi se sakrila od sunca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Collins je nedavno otkrila tajnu svoje vitke forme i naglasila kako se baš ničega ne odriče. Ispričala je da vježba pola sata svakog dana, što joj daje energiju i pomaže da se osjeća bolje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

"Nemojte ići na dijetu, samo jedite manje. Ako trebate smršavjeti nekoliko kilograma da biste stali u nešto, jedite kuhana jaja i brokulu tri dana. Ako želite nešto grickati, pojedite još brokule. I vježbajte, koliko god to mrzili", poručila je Collins svima onima koji žele ostati fit i u starijoj dobi.

Inače, glumica koja je slovila za seks simbol 80-ih, u braku je s mlađim producentom od 2022. godine, a to joj je peti brak po redu. Ranije je u razgovoru za Fox News progovorila o razlici u njihovim godinama.

"Bili smo sjajni prijatelji prije nego što smo se vjenčali. Radili smo zajedno na predstavi. Uživali smo jedno u drugom. Družili smo se. I nastavili smo se družiti narednih godina. Pisali smo ljubavna pisma - to je bilo postepeno. I shvatili smo da smo na istoj valnoj duljini", rekla je tad Collins o Percyju.

Foto: Profimedia Joan Collins, Percy Gibson

O svom burnom ljubavnom životu uvijek je govorila otvoreno, a jedne prilike je priznala i kako je s prvim mužem proživjela prvi pakao. "Bila sam na sofi u njegovoj dnevnoj sobi i on me silovao, ali toga nisam bila svjesna jer me drogirao – bila sam djevica", podijelila je šokantnu priču o prvome suprugu, Maxwellu Reedu, za kojeg je tvrdila da se za njega 1952. udala zbog srama i neugodnosti koju je tada osjećala. Razveli su se nakon četiri godine braka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Joan Collins i Maxwell Reed

Nakon Maxwella, 1963. Collins je stala pred oltar drugi put. Tada joj je srce osvojio pjevač i glumac Anthony Newley, gotovo jednako poznat po svojim hitovima i aferama. Zajedno su dobili dvoje djece, no i taj brak je neslavno završio.

Foto: Profimedia Joan Collins i Anthony Newley

Treći put udala se 1972. godine za Rona Kassa, s kojim je dobila kći Katyanu. Idila između supružnika trajala je sve dok Katyana nije doživjela prometnu nesreću u kojoj je zadobila oštećenje mozga. Razveli su se 1983. godine, a Joan nije dugo čekala da ga zamijeni, 14 godina mlađim švedskim pjevačem i playboyem Peterom Holmom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Joan Collins i Ronald S. Kass

Unatoč nastojanju njezinih prijatelja da joj ukažu na činjenicu da njenog novog odabranika prije svega privlači novac, Collins se udala za Holma 1985. godine, a on je nakon što je zadobio njezino potpuno povjerenje, otpustio sve njezine savjetnike, odvjetnike i agente te u potpunosti preuzeo glumičinu karijeru u svoje ruke.

Foto: Profimedia Joan Collins i Peter Holm

Nakon njegovih javnih ispada i kritika na račun glumičinih kilograma i godina, razveli su se 1987, a pjevač je od nje tada tražio otpremninu od 35 tisuća funti mjesečno te kuće u Los Angelesu i na jugu Francuske.

Godine 2000. Collins napokon upoznaje čovjeka svog života, 32 godine mlađeg filmskog producenta Percyja Gibsona.

"Napokon sam pronašla svoju srodnu dušu", rekla je glumica, potvrdivši da su brojevi važni samo u matematici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Nikad uzbudljivija serija stiže na RTL! Zavirili smo na set, a glumci otkrili: 'Donosimo dramu, intrigu i humor!'