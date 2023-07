Tijekom gostovanja u emisiji "The Kelly Clarkson Show" u ponedjeljak, američka glumica Kristen Bell otkrila je da njezine kćeri Delta (8) i Lincoln (9) vole povremeno piti bezalkoholna piva. Iako je 43-godišnjakinja priznala da to "zvuči suludo", objasnila je da je afinitet djevojaka prema ovom napitku počeo kad su bile mlađe i pratile bi nju i supruga Daxa Sheparda u šetnjama po susjedstvu.

"On je ovisnik koji se liječi", rekla je o Shepardu. “Ali on voli bezalkoholno pivo, pa bi otvorio jedno, imao bi našu najstariju kćer na prsima, a mi bismo šetali i gledali u zalazak sunca. Još kao beba je gledala to piće u čudu, nekad bi pokušala cuclati ambalažu. Tako da mislim da se njoj to čini kao nešto posebno, nešto vezano uz obitelj, uz tatu."

POGLEDAJTE VIDEO: Mrle najavio nove proizvode: 'Dok meditirate noge ne smiju biti hladne, a nakon meditacije je dobro popiti pivo'

Iako je pojasnila da sva piva koja je konzumirao njezin suprug apsolutno bez alkohola, rekla je da to ponekad bude malo neugodno u restoranima.

Kad je Lincoln tijekom jednog od posjeta restoranu zatražila bezalkoholno pivo, Kristen je najprije pomislila kako bi joj trebala reći da to zadrže kao nešto što rade kod kuće. „Ali onda sam pomislila 'OK, možete mi prigovarati ako želite, ne radim ništa pogrešno'. To je vaš problem,“ izjavila je Kristen.

Par, koji je u braku od 2013., nikad se nije libio svojoj djeci pričati o Shepardovoj borbi s ovisnošću.

"Razgovaram sa svojom djecom o drogama i činjenici da im je tata ovisnik i da se oporavlja, a razgovaramo i o seksu", rekla je.