Hrvatski poznati glumac Marko Cindrić javnosti poznat po ulozi u seriji "Nestali" na HRT-u, na Instagram profilu objavio je fotografiju s rukom u zavojima.

""Cindra Immobile. Hvala mojoj ženi i šogorici što su me skupili s leda Hvala HGSS Hrvatska i HGSS Zagreb što su me brzo skrpali i na gospodski način upakirali za bolnicu. Hvala Pinekovom djedu i baki na brizi i prijevozu do traume te predivnom i koncentriranom radu ljudi u traumi u Draškovićevoj. MoSa BavLju. Hvala Bogu nisam niš slomio, ali da sam se dobro spi*** jesam", napisao je ispod fotke Marko. Otkrio je da mu se nezgoda dogodila na Sljemenu.

"Sretno s oporavkom i povratkom u brda", poželjeli su mu iz HGSS-a, a u komentarima je dobio i niz drugih lijepih želja za brzi oporavak.