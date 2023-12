Nakon deset godina manekenstva i zapažene uloge Nikole Bunčića u seriji “Zabranjena ljubav”, Marko Čabrov danas radi na baušteli. Čabrov je u jednom intervjuu za Večernji list priznao kako je i u seriju došao drito s gradilišta: "Bauštela nikada nije bila daleko od mene. Čak sam i u seriju 'Zabranjena ljubav' otišao ravno s gradilišta na kojem sam čistio zgradu od ulja. Kad bih mogao živjeti od manekenstva i glume, bio bih i te kako sretan. Kako ne mogu, tj. nisam čovjek koji vuče ljude za rukav i pristaje na štetne kompromise, tako nastojim pratiti životne smjerove kako dođu i bez plana uskočiti u njih. Dakle, ako bi mi netko sada ponudio ulogu na osnovi mog talenta, prihvatio bih je i bio iznimno zadovoljan. No, kako se to ne događa, radim na baušteli za 20 kuna po satu i osjećam se korisnije i bolje nego da živim 'život glumca bez uloge'. Rad na baušteli čini me nekako pristupačnijim ljudima koji ne žive pod reflektorima i u svijetu medija. Ja iskreno volim taj svijet, posebno glumu, ali ona ne otkriva mene, već lik koji glumim, za razliku od bauštele koja me predstavlja upravo onakvim kakav jesam. Mnogima je neshvatljivo da čovjek koji navečer šeta modnom pistom ujutro navlači radnu manduru i odlazi na posao. No, to posebno zabavlja moje kolege s bauštele", priznao je.