Prije nego što mu Kennedy Center u nedjelju odao počast, 61-godišnji George Clooney se prisjetio kako je vidio sliku "starog sjedokosog tipa s leđa" na premijeri svog filma Ulaznica za raj.

Pitao se tko bi to mogao biti prije nego što je shvatio da je to on.

Udarali ga po stražnjici

Bila je to promjena u odnosu na Clooneyjeve prve uloge iz 1980-ih, kada je njegov dobar izgled bio u prvom planu dok se pojavljivao kao stalni lik u popularnim serijama The Facts of Life i Roseanne.

Clooney je za Washington Post rekao: "Sasvim iskreno, bio sam objektiviziran. Sjećam se da sam radio scene u seriji Roseanne, ispustio bih nešto i sagnuo se, a oni bi me svi udarali po stražnjici. Morao si se dokazati kao nešto više od toga."

Smanjenje posla

Clooney je režirao i glumio u filmu iz 2005., čija je radnja smještena u rane dane televizijskog emitiranja dok novinar CBS-a Edward R. Murrow radi na razotkrivanju laži senatora Josepha McCarthyja tijekom njegovog zloglasnog lova na komuniste. Film je bio nominiran za šest Oscara, za najbolji film, najboljeg glumca i najbolji originalni scenarij. Ali Clooney sada želi provoditi više vremena sa suprugom Amal (44) i njihovim petogodišnjim blizancima, Ellom i Alexanderom, dok je dovoljno mlad da u tome može uživati.

"Amal i ja vodili smo te duge razgovore o mojim godinama. Rekao sam, 'Znaš, imam 61 godinu, još uvijek mogu raditi većinu stvari koje sam radio, ali za 20 godina imat ću 81 godinu i stvari će biti drugačije. Dakle, ovo su dobre godine. Pobrinimo se da život živimo drugačije.' Što znači da vjerojatno neću režirati, osim ako to nije nešto što apsolutno moram raditi. Glumiti u filmovima je lak posao. Sigurno sam puno više plaćen radeći to, puno je lakše, a još uvijek mogu imati puno više vremena sa svojom obitelji", rekao je Clooney.

Dodao je i da je neko vrijeme pogrešno mislio da mora više raditi da bi imao ispunjen život.

Shvaćanje starosti i prolaznosti života

Glumac je rekao koliko mu je supruga Amal promijenila život: "Amal je to promijenila za mene, u velikom smislu jer sada je tu ta nevjerojatna ljubav, ovaj nevjerojatan osjećaj obitelji i ovo dvoje djece, koji su nešto što zapravo nisam mislio da ću ikada imati."

Clooney je rekao da se sada mora pomiriti sa starenjem i prihvatiti ono što te uloge predstavljaju, kao glumac i osoba.

"Newman je bio najbolji u tome. Shvatio je da je karakterni glumac i prihvatio je tu ulogu", rekao je Clooney o hvaljenom filmu iz 1982. koji je objavljen kada je Newman bio u kasnim 50-ima. "Nije se borio protiv toga niti je forsirao i pokušao srediti svoje lice ili izgledati mlađe i ponašati se mlađe. Samo je rekao, 'OK, to sam ja sada' i malo je promijenio očekivanja."

Osim što je režirao film Ticket to Paradise, romantičnu komediju u kojoj on i Julia Roberts glume razvedeni par, režira i nadolazeću dramu The Boys in the Boat, koja govori o autsajderskoj priči o pobjedi veslačkog tima na Sveučilištu Washington. zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Berlinu 1936, piše Yahoo.