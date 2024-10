Gdje je samozatajna Giulianova supruga? Rijetko se pojavljuje u javnosti

Prije par godina šuškalo se da je par pred razvodom, no Giuliano i Kristina su navedene tvrdnje demantirali.

Par se također okušao u turizmu, otvarajući beach bar u Podstrani, no na kraju su odustali od tog pothvata.

Kristina je isprobala različite umjetničke pravce, pa je 1996. godine s grupom "Neki to vole vruće" snimila spot za pjesmu "Opasan plan".

Kristina Đanić, supruga popularnog pjevača Giuliana, godinama se uspješno drži podalje od reflektora, no njezin svestran talent ostavio je trag u javnosti. Kao plesna pedagoginja, koreografkinja, ali i pjevačica i glumica, Kristina je nekoć osvajala pozornice i ekrane. Danas živi daleko od medija, no kroz godine njezin izgled i stil nisu prošli nezamijećeno. Pogledajte u galeriji kako se Kristina mijenjala kroz vrijeme, od početka njezine karijere pa sve do danas.