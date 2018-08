FRANKA ČARLIJU POSVETILA DIRLJIVU PORUKU: ‘Vrijeme je za neke nove pobjede, nove avanture, nove izazove…’

❤️ @corlukav05_14 .. priznajem, suza je u oku. Vrijeme je za neke nove pobjede, nove avanture, nove izazove, bitke koje ćeš ti onako suvereno, odlučno i čvrsto voditi i pobijediti kako samo ti znaš. Ali kao što si i sam rekao, ovaj dres je nešto posebno i tu peticu ćemo zauvijek nositi u srcu, gdje god nas ovaj lunapark zvan život odnio. Volimo te Čarli, ponosni smo Veki. 🇭🇷❤️

A post shared by F R A N K A (@frankaofficial_) on Aug 10, 2018 at 3:51am PDT