Franka Batelić našalila se na Instagramu s influcencerom Davorom Lovrinićem koji ju je pratio po Rapcu. Davor se inače sprda s poznatim osobama i radi njihove memeove, a među njima je bila i Franka. Davor je snimio svoj put po Rapcu: "Zamislite da izađe Franka od nekud i bude onak: 'Putuj sa poljupcima, putuj' i baci šaku pijeska na mene. I Ćorluka može izaći, Isuse Bože, ovo je tako uzbudljivo", govorio je.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Zatim mu je Franka odgovorila i otkrila mu gdje se nalazi.

"Davore, čujem da me tražiš po Rapcu! Doputuj s poljupcima u Stari Grad'', napisala je.

POGLEDAJTE VIDEO: Franka Batelić i Vedran Ćorluka

"Isuse Bože! Steže se obruč oko Davora i svi me žele uništiti!", odgovorio je on. Zatim je podijelio njenu snimku iz Plesa sa zvijezdama, uz tekst: " Franka dok me čeka da upadnem u zamku i razmišlja kako će me iscvrckat kao lješnjake. Sigurno bi i mobitel bacila na mene kao Naomi Campbell na asistenticu. Ako ima Nokiju 3310... Gotov sam.'

Franku nije pronašao pa je napisao: "Nema veze Franka, drugi put".