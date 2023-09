Već nekoliko dana kruži vijest o navodnom skandalu na proslavi kćeri Ace Pejovića, a čiji su glavi akteri srpska pjevačica Aleksandra Prijović, njezin suprug Filip Živojinović i menadžer Danijel Blažić Blaško, koji se od pjevačice gotovo nikad ne odvaja.

Iako se po društvenim mrežama širi nekoliko verzija tog događaja, navodno je došlo do žestoke svađe između bračnih partnera, a sve zbog navodne Filipove ljubomore jer je Aleksandru optužio da ga vara s Blaškom, piše Kurir.

Suprug ju optužio za nevjeru

"Aleksandra je na proslavu punoljetnosti svog kuma došla s prijateljem i vizažistom. Njezin suprug Filip stigao je ranije s bratom i ocem. Na proslavi je bio i Aleksandrin menadžer Blaško, koji se od nje ne odvaja godinama. Oni su svi sjedili za istim stolom i sve je bilo u najboljem redu, dok u jednom trenutku nije došlo do teške svađe. Filipu je zasmetalo to što su se Aleksandra i Blaško sve vrijeme došaptavali i osmjehivali jedno drugom. On je u jednom trenutku dobio takav napad ljubomore da se zacrvenio od bijesa. Optužio ju je da ga vara s Blaškom. Aleksandri je bilo jako neugodno zbog svega, uopće nije očekivala takvu reakciju supruga", rekao je izvor za Kurir.

"Eh, sad, je li malo veća količina alkohola učinila svoje ili ne, ne mogu reći, ali svi su bili šokirani zbog te situacije, posebno kad se zna da njih dvoje godinama imaju stabilan brak, iako se s vremena na vrijeme po medijima pojavljivala priča da nisu u najboljim odnosima i da im je brak na klimavim nogama. Aleksandra i Filip su u jednom trenutku izašli iz sale kako se ne bi raspravljali pred ostalim gostima i ondje su bili nekoliko minuta. Uspjela ga je nekako smiriti pa su se vratili za stol i pravili se kao da se ništa nije dogodilo", dodao je izvor.

Gosti zamoljeni za šutnju

Navodno su i svi gosti zamoljeni da ne pričaju o tome javno, objasnio je izvor: "Postoji mogućnost da je netko taj incident i snimio i da će se to pojaviti na društvenim mrežama. Iako su svi gosti zamoljeni da o ovome ne govore nikome, priču je vrlo brzo proširio netko od gostiju. Ovo je mnogima bio dokaz da gdje ima dima, ima i vatre jer se već duže vrijeme šuška da između Prije i Blaška postoji nešto više od poslovne suradnje i prijateljstva."

Bračni par još nije javno komentirao tu situaciju, a Aleksandra je jednom prilikom govorila o razvodu s Filipom te je naglasila da nema ništa od toga i da sve završava na pričama.

"Razveli su me već nekoliko puta. Bilo je toga i kada smo se počeli zabavljati. Bilo je prosidbi, kao prosio me pa će svadba, ne znam koliko puta, ali dosta. Najveći problem koji se u našem braku događa je onaj kada ja kasnim, a trebamo negdje krenuti. Filip je u svemu vrlo precizan i točan pa ne voli kad me treba čekati. To su neke stvari koje njega užasno živciraju. A ja, kao i svaka djevojka, ne mogu stići sve završiti na vrijeme. Inače se nemamo običaj svađati, ako i dođe do toga, to je rijetkost. Nekako se uvijek trudimo da svatko svoje mišljenje i stav iznese u razgovoru te onda pronađemo zajedničko rješenje koje odgovara i njemu i meni", rekla je Aleksandra jednom prilikom.

