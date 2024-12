Otkrio istinu, a Ferrero potvrdio: 'Ja sam dječak s Kinder čokolade, drugi lažu'

Godinama su se vodile rasprave o identitetu nasmijanog dječaka s ambalaže omiljene dječje Kinder čokolade, no sada je misterij konačno razriješen. Matteo Farneti, 31-godišnjak iz Bologne, otkrio je da je upravo on lice koje je krasilo pakiranje od 2004. do 2019. godine.

"Ja sam dječak s ambalaže dječje čokolade", izjavio je Matteo u intervjuu za talijanski Corriere della Sera.

Njegovo priznanje dolazi nakon što je godinama gledao druge kako lažno tvrde da su oni taj dječak.

"Budući da postoje ljudi koji se pretvaraju da su ja, odlučio sam tome stati na kraju. Nije ugodno vidjeti druge kako pokazuju moju sliku i tvrde da su to oni", rekao je Farneti.

Poznati proizvođač čokolade Ferrero podržao je njegovu izjavu, potvrdivši u službenom priopćenju da je Matteo bio njihov model. Time su odbacili prethodne tvrdnje da je engleski model Josh Bateson bio lice čokoladne ambalaže.

Bavi se modelingom

Farneti objašnjava da je šutio sve ove godine zbog ugovora s Ferrerom, koji mu je zabranjivao javno istupanje. No, sada, nakon isteka tih obveza, spreman je podijeliti svoju priču.

Iako više nije lice čokoladne ambalaže, Matteo se i dalje bavi modelingom te studira sportski menadžment. S osmijehom se prisjeća vremena kad su ga školski prijatelji prepoznavali na omiljenoj čokoladi.

"Pitali bi me: "Matti, jesi li to ti?" i ponosno bih odgovorio da jesam", prisjetio se Matteo.

Tajna je konačno otkrivena, a ljubitelji čokolade sada znaju istinu o omiljenom nasmijanom licu iz djetinjstva.

