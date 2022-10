Mračna triler-serija koja će vas prikovati za male ekrane: "Okupirani“ obiluje međunarodnim političkim intrigama i kompromisima koji ostavljaju dubok trag na živote svojih građana

Iako je u prvom valu serija "Okupirani“ u dosta zemalja prošla pomalo ispod radara, invazija Rusije na Ukrajinu ponovno je privukla pozornost na seriju, koja je 2015. godine, kada je izvorno krenula s prikazivanjem, gotovo izazvala diplomatski sukob dviju uključenih zemalja – Norveške i Rusije.

Radnja napete političke serije "Okupirani“ smještena je u blisku budućnost, u kojoj se Europa suočava s klimatskom krizom nezapamćenih razmjera. Razorni uragan, uzrokovan klimatskim promjenama, skoro je uništio Zemlju ostavivši snažne posljedice na gospodarstvo i psihu građana. U takvim okolnostima na vlast u Norveškoj dolazi Zelena stranka, koja u jeku borbe protiv klimatskih promjena obećava energetsku revoluciju – u vidu obustave proizvodnje nafte i plina i prelazak na novi alternativni izvor energije, nuklearna postrojenja koja rade na kemijski element torij.

Odluka o momentalnoj obustavi nafte i plina izaziva snažne reakcije Europske unije, koja nije spremna na energetsku transformaciju. Na press-konferenciji premijer Jesper Berg najavljuje kako je korištenju fosilnih goriva došao kraj i izaziva burne reakcije kod vodstva Europske unije. Europa otvoreno prijeti sankcijama, no na prvu nepokolebljivi Berg ne želi podleći pritiscima iz Bruxellesa. No Europska unija se zbog takvog njegovog stava odlučuje na nimalo demokratski potez – u dogovoru s Moskvom prijeti Norveškoj ruskom invazijom ako nastavi odbijati proizvodnju fosilnih goriva. Premijer Berg nevoljko pristaje na ovu ucjenu tako što će omogućiti Rusiji da nadzire ponovno pokretanje proizvodnje fosilnih goriva na norveškim platformama sve dok one ne budu radile punom snagom.

U cijelu priču upleteni novinari i agenti SOA-e

Uz premijera Jespera Berga, jedan od važnih likova u seriji je novinar Thomas Eriksen, koji uporno pokušava razotkriti što se krije iza naglog preokreta u politici premijera Berga, u svojim člancima traži njegovu ostavku i inzistira na prekidu suradnje s Rusijom. S druge strane, tu je i Hans Martin Djupvik, agent sigurnosno-obavještajne agencije koji nastoji pomiriti suprotstavljene strane i spriječiti daljnju eskalaciju već ionako napetih odnosa između Rusije i Norveške.

Osim uzbudljivog pogleda na političke igre koje se odvijaju u sjeni, zanimljivo je pratiti kako situaciju u kojoj se Norveška našla doživljavaju obični građani. Primjerice Bente Eriksen, supruga novinara Eriksena, suočena s propadanjem vlastitog restorana spašava biznis organizirajući večere za Ruse koji su stigli u Norvešku pobrinuti se da se nametnuta suradnja Rusije i Norveške odvija po planu. I zbog toga, naravno, ona biva podvrgnuta prijetnjama zbog "izdaje nacionalnih interesa i kolaboracije s okupatorom“.

Najskuplja serija ikada snimljena u Norveškoj

Riječ je o najskupljoj TV seriji ikad snimljenoj u Norveškoj s budžetom od 10,8 milijuna dolara, nastaloj prema knjizi koju je napisao svjetski poznati i nagrađivani bestseller autor Jo Nesbø, ujedno i izvršni producent serije. Serija "Okupirani“ snažno je uzburkala duhove i pokrenula brojne kontroverze. Pomalo očekivano, serija je najviše zasmetala Rusiji.

"Iako su se kreatori TV serije potrudili naglasiti da je radnja zasnovana na fikciji te navode da nema nikakve veze s realnošću, serija prikazuje specifične zemlje poput Rusije, koja je nažalost dobila ulogu agresora", ističe se u priopćenju ruskog veleposlanstva koje je objavila ruska novinska agencija TASS.

Nesbø podsjetio kako je Miloševiću trebalo sam šest mjeseci da pokrene rat

Snimanje serije "Okupirani“ krenulo je nedugo nakon što je Rusija okupirala ukrajinski poluotok Krim.

"Mislim da je osjećaj sigurnosti i uvjerenje da se stvari ne mogu značajnije promijeniti iluzija“, izjavio je Nesbo za britanski magazin Guardian, i to mjesec dana nakon aneksije Krima 2014. godine.

"Ovo je malo zastrašujuće jer se stvari mogu jako brzo promijeniti. Problem sa Skandinavijom je to što mnogo toga shvaćamo zdravo za gotovo“, kazao je. U istom intervjuu, podsjetio je i na primjer iz našeg dvorišta.

"Uzmite za primjer situaciju u Jugoslaviji devedesetih godina - demokratska država na ispravnom putu, a Slobodanu Miloševiću trebalo je samo šest mjeseci da pokrene rat“, kazao je Nesbø.

