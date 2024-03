Novinarka Fani Stipković (41) krajem listopada prošle godine postala je majka malenog Nicolasa Valentina, a povodom Dana žena osvrnula se na majčinstvo i otkrila kako se snalazi u toj ulozi.

Fani je oduvijek gledala kako se njezin otac ponaša prema njezinoj majci i baki, a to joj je pomoglo da pronađe pravog muškarca.

"Otkad znam za sebe tata je mami, baki i meni uvijek donosio ružu na današnji dan. On je odmalena pokazivao da žena mora biti poštovana i cijenjena. Njegov primjer mi je poslužio da nađem muškarca koji poštuje žene. To je moj muž", otkrila je novinarka za 24sata.

Fani se htjela ostvariti kao majka, ali tek kada je postala financijski stabilna.

"Znala sam da će se to dogoditi kad tad. Htjela sam imati financijsku stabilnost, tako da sutra nisam ničiji rob, da mogu otići ako to želim. Kad je žena ostvarena, kad ima financijsku, edukacijsku, poslovnu stabilnost, može razmišljati staloženo i realno zato što nikakav potreba neće utjecati na njezine odluke. To je ključ za sreću, ne donositi odluke iz potrebe ili da zadovoljiš neku svoju prazninu", ispričala je.

Fani je u braku s umirovljenim nogometašem Fernandom Hierrom (55) od rujna prošle godine. Vjenčali su se u Meksiku na intimnoj ceremoniji s tek 12 uzvanika.

"I onda je Bog namjestio da upoznam čovjeka svog života s kojim sam dobila dijete. Danas, sutra da nisam zadovoljna u braku ne bi imala strah otići jer sam dugo stvarala život prije njega i želim uvijek graditi život", otkrila je.

Prisjetila se i poroda, koji je odlično prošao. Za samo sat vremena Fani je na svijet donijela sinčića.

"Sa mnom je bio muž i puno mi je pomoglo što je on bio uz mene i držao me za ruku. Ne postoje riječi koje bi mogle opisati osjećaj kad smo ugledali našeg anđela. Samo me preplavila čista ljubav", zaključila je.

