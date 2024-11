Evo zbog čega je sve bivši dečko Ele Jerković bio iza rešetaka

Splitski influencer Adrian Petričević (25) obznanio je kako je prekinuo svoju dugogodišnju vezu s influencericom Elom Jerković (28) s kojom je bio šest godina. Par je inače svoj prekid obznanio prije nekoliko dana, oglasivši se na društvenim mrežama, a Adrian je objasnio svoju stranu priče kroz YouTube video koji je snimio u svojoj garaži. Objasnio je kako je on taj koji je završio njihovu priču te kako on želi tradicionalnu ženu i tradicionalnu obitelj, a Ela se ne uklapa u te njegove standarde.

"Skupa smo otkad sam ja imao 18, a ona 22 godine… Često smo se svađali, već četiri puta prekidali, ali ovaj put je finalno. Netko je morao od nas biti muško… Ja želim tradicionalnu obitelj, želim djecu i da budem glava obitelji", rekao je Adrian u videu.

Foto: Instagram

Podsjetimo se, Petričević je medijsku pažnju stekao i činjenicom da je više puta završio u zatvoru i bio priveden, a neki od razloga su poziranje s oružjem te objavljivanje tih fotografija, paljenje guma motora na javnim mjestima te vožnja na motoru bez vozačke dozvole.



Foto: Instagram

Prvi put je zavšio u zatvoru 2020. godine kad je tamo proveo mjesec dana zbog kršenje više od 80 propisanih pravila vožnje motorom. Divljao je po splitskim cestama i često objavljivao taj sadržaj na svojim društvenim mrežama. Također je 2020. godine priveden zbog paljenja guma zbog čega je pozlilo njegovoj susjedi.

Foto: Instagram

Nastavno na to, 2021. godine splitski influencerski par priveden je kada su s puškom pozirali ispred auta marke BMW, Joška Keruma, sina Željka Keruma. Naknadno je utvrđeno da se radi o airsoft oružju, a ne o pravom oružju, no bez obzira na to i Prekršajni sud u Splitu i Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske zaključili su da su nfluenceri prekršili zakon. Adrian je fotografiju objavio na svom Instagram profilu i time postao poznat kao "splitski Mad Max". Fotografija je na kraju uklonjena s njegovog Instagrama.

I 2023. godine također je odležao 15 dana u zatvoru nakon što je divljao po cesti. Općinski sud u Splitu odredio je kako Adrian treba u zatvor, te se on sam predao 17. siječnja 2023. godine. Ela Jerković tada ga je odvela sa suda i objavila nekoliko objava šaljivog sadržaja po društvenim mrežama osvrčući se na cijelu situaciju s Adrianom.

