Pjevačica Aleksandra Prijović (28) tražena je zvijezda diljem regije. Postigla je velik uspjeh i osvojila srca obožavatelja, a sve to donosi joj veliku zaradu. Za samo devet mjeseci, Aleksandra je od posljednjeg albuma "Devet života" prikupila 590 tisuća eura.

Pjevačica osim od koncerata, zarađuje i od glazbenih platformi YouTubea i Spotifyja.

"Prijović toliko zarađuje od YouTubea i Spotifyja da uopće ne mora održavati koncerte! Samo pjesma "Dam, dam, dam" do sada ima više od 67 milijuna pregleda na YouTubeu, za njom slijedi "Psiho" sa 43.605.919 pregleda, dok sve ostale pjesme imaju po devet milijuna. Svih devet pjesama do sada je sakupilo 252.078.683 pregleda! Jedan pregled na YouTubeu se u prosjeku naplaćuje 0,002 eura, to znači da je Prijović do sada samo od YouTubea zaradila 504.157 eura", otkrio je stručnjak za digitalne platforme za Informer.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

"Devet pjesama sa njenog posljednjeg albuma do sada imaju 31.190.000 "streamova", odnosno toliko puta su preslušane. Jedan "stream" naplaćuje se 0,003 eura, što znači da je od tih pregleda do sada Prijović prikupila 85.858 eura", dodao je.

Pjesma "Dam, dam, dam" je najslušanija na Spotifyju i YouTubeu te dosad broji 8.748.000 slušanja, a zatim "Psiho" sa 5.493.000 i "Placebo" sa 3.877.000.

Foto: Borna jaksic/PIXSELL Foto: Borna jaksic/PIXSELL

"To su sjajni rezultati i po broju slušanja jednog albuma nema joj ravne u regiji", zaključio je stručnjak za digitalne platforme.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Aleksandra Prijović

Podsjetimo, nakon pet nastupa u zagrebačkoj Areni i uspješno odrađenih pet koncerata u Gradskom vrtu u Osijeku, pjevačica je nedavno najavila i nove nastupe u Rijeci i Varaždinu.

U dvorani Zamet u Rijeci pjevačica će nastupiti 14., 15. i 16. travnja. Također, u Varaždinu su se u rekordnom roku rasprodale karte za koncerte koji će biti 26. i 27. travnja pa je pjevačica najavila i treći koncert za 28. travnja.

